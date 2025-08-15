eFootball 2026 migliora le animazioni con v5.0.0, firma José Mourinho

HQ

La popolare versione F2P di Konami del bellissimo gioco, eFootball, è stata aggiornata ieri a versione 5.0.0 (noto anche come eFootball 2026 ) dopo un lungo periodo di manutenzione, dando il via alla nuova stagione sulla piattaforma, allineandosi con il 2025-26 del calcio reale.

L'aggiornamento ha interessato le console PlayStation e Xbox, nonché la versione mobile Android e iPhone, anche se la versione Steam PC dovrà attendere ancora un po'. Ritardato anche il nuovo servizio eFootball Connect, un canale parallelo in livestream per comunicare notizie di gioco in diverse lingue (immaginate il formato Nintendo Direct/Nintendo Today!, per esempio).

L'aggiornamento ha comportato miglioramenti al già apprezzato gameplay della serie, nuove funzionalità e alcune altre aggiunte (nuove animazioni all'apertura delle buste di carte) e modifiche. Ad esempio, vengono introdotte "personalizzazione dello stadio "con colori, tifosi, coreografie...) o il kit di collaborazione "PES 30th Anniversary " con Santanu Hazarika.

Tuttavia, ciò che i giocatori apprezzano di più sono le modifiche al sistema di gioco, come la velocità progressiva e l'accelerazione dei giocatori più riconoscibili o i miglioramenti della difesa. Inoltre, altre nuove funzionalità di gioco sono legate a nuovi ambasciatori, come l'allenatore portoghese José Mourinho, "The Special One", che porta con sé un'abilità di squadra Link-Up Play. Guarda il video e scopri i requisiti per metterlo in pratica con il tuo team:

Allo stesso modo, è disponibile anche un altro allenatore portoghese, l'allenatore del Manchester United Rúben Amorim.

Gli aggiornamenti e i nuovi contenuti portano anche a nuove edizioni e pacchetti ambasciatori, per coloro che vogliono spendere per il gioco che, ricordiamolo, è free-to-play al suo interno. Tuttavia, gran parte dei fan, pur apprezzando l'atmosfera del gioco, continua a chiedere ciò che chiede da tre anni: il ritorno della modalità Master League. E a proposito di richieste, anche gli utenti che in questi giorni prevedevano un annuncio eFootball per Nintendo Switch 2, in concomitanza con la Gamescom e l'inizio della stagione, dovranno continuare ad aspettare, mentre la console riceverà EA Sports FC 26 molto presto.