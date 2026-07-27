eFootball 6.0 si prepara per la stagione 2027 con importanti aggiornamenti di gameplay e tornei personalizzati

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La stagione è ormai finita, completamente conclusa sia per il calcio nella vita reale dopo la Coppa del Mondo FIFA, sia per la eFootball di Konami, che ha chiuso la propria stagione lo scorso fine settimana. Ora è il momento di una nuova, il che significa una nuova versione del gioco free-to-play, e i primi dettagli sul eFootball 2027, ovvero l'aggiornamento 6.0 in arrivo ad agosto, sono stati condivisi nel video eFootball Connect in World Festival dell'azienda qui sotto.

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La principale novità è il tanto tempo arrivato Custom Tournament, che permette ai giocatori di modificare, organizzare e ospitare i propri campionati online, un aggiornamento ben accolto che risponde ai feedback della community e risponde a un bisogno che esprimono da tempo, mentre si riuniscono in diversi forum, piattaforme e canali per creare i propri incontri. Konami promette impostazioni, regole e regolamenti personalizzati su ogni aspetto e alcuni giocatori già sognano tornei cooperativi o addirittura 11 contro 11, annunciando che "nei prossimi aggiornamenti introdurremo anche altre funzionalità che uniranno le persone e aggiungeranno divertimento a eFootball ".

Dal punto di vista del gameplay, l'aggiornamento 6.0 introduce lo stile di gioco Overload Team per "spostare molti giocatori dalla stessa parte della palla per fornire superiorità numerica", aggiungendo ai cinque stili esistenti nuove opzioni di attacco e difesa. Inoltre, "ora è possibile impostare formazioni diverse per attaccare e difendere", come fanno molti club nel gioco reale oggi.

Ci sono altre modifiche al Daily Game e alle volée per Stunning Shots alla "Epic Wayne Rooney", ma ulteriori dettagli sul 2027eFootball arriveranno con un altro episodio di Connect che sarà pubblicato poco prima dell'aggiornamento 6.0.

A proposito di un tema eSports, le eFootball World Finals del fine settimana hanno deciso i due campioni del torneo 2026, entrambi brasiliani, con il Rentao del FC Barcelona che ha conquistato la coppa mobile e l'AC Milan FUTEASY_10 diventato il nuovo campione delle console.