eFootball arriverà su Nintendo Switch 2 quest'estate
Konami scommette sul calcio sull'ibrido.
Una delle grandi sorprese di questo Nintendo Direct Partners Showcase è l'arrivo del simulatore di calcio di Konami, eFootball, su Nintendo Switch 2 questa estate. Questo titolo, che si avvicina rapidamente al miliardo di download, arriverà sulla nuova console di Nintendo. Potremo giocare con le nostre squadre preferite ovunque grazie alla Modalità Portatile.
Resta da vedere se la versione Nintendo Switch 2 sarà la free-to-play che già conosciamo o un altro tipo di versione in cui bisogna pagare per giocare.
Vi aspettavate questo gioco su Nintendo Switch 2?
