eFootball Kick-Off! arriverà il 3 giugno su Nintendo Switch 2, ma non sarà gratuito

Dopo essere stato annunciato durante l'ultimo Nintendo Direct Partner Showcase, il simulatore di calcio di Konami ha ora una data di uscita. Il 3 giugno potremo scegliere i nostri calciatori preferiti e immergerci nell'azione delle migliori partite di calcio della storia con eFootball Kick-Off! Ma quello che non ci aspettavamo era che, a differenza della versione eFootball per altre console, per giocare su Nintendo Switch dovremo pagare €19,99, in altre parole, è una versione diversa di eFootball rispetto a quelle disponibili su altre console, anche se come bonus include Lionel Messi come giocatore per la modalità 'World Tour'. Queste sono le modalità di gioco e i contenuti per Nintendo Switch 2:

Modalità di gioco e caratteristiche





World Tour: Crea il tuo club e partecipa a tornei in tutto il mondo. Vinci partite per ingaggiare giocatori da avversari sconfitti o usa i soldi guadagnati giocando per ingaggiare calciatori leggendari. Crea la tua squadra e punta a conquistare il mondo.



International Cup: La competizione internazionale più prestigiosa al mondo torna ogni quattro anni. Prendi in mano la tua nazionale e gareggia sul palcoscenico più grande del calcio, dove si fa la storia e si decide la supremazia globale. La modalità "International Cup" è prevista per essere rilasciata come contenuto aggiuntivo scaricabile)



Modalità principianti: Immergiti in esperienze divertenti e accessibili come il football 6v6, pensate per creare azione frenetica e molte occasioni per segnare. Il sistema "Rank" valuta le prestazioni e permette ai giocatori di progredire naturalmente man mano che migliorano.



Gioco online locale: Goditi le partite in qualsiasi momento e ovunque, giocando da solo, sfidando i tuoi amici tramite una connessione wireless locale o mettendo alla prova le tue abilità contro giocatori di tutto il mondo in competizioni online.



Hai intenzione di calciare la palla su Nintendo Switch 2?