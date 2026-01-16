eFootball si avvicina a 1 miliardo di download superando i 950 milioni in tutto il mondo

HQ

Portare eFootball sui dispositivi mobili è stata chiaramente una decisione fantastica da parte di Konami, dato che ora l'azienda giapponese ha rivelato che il gioco sportivo ha superato un traguardo enorme ed è vicino a un altro che ti farà cadere la mascella.

Al momento, eFootball è stato scaricato ben 950 milioni di volte, il che significa che mancano 50 milioni dal superare la mitica cifra del miliardo.

Per celebrare questo straordinario traguardo, Konami sta celebrando il momento con un nuovo pacchetto di mazze focalizzato su Manchester United. Questo offre agli undici titolari del club, ma introduce anche alcune leggende, come il Epic Bryan Robson (99 assoluto), il Epic Peter Schmeichel (102 complessivo) e il Big Time George Best (104 complessivo), un giocatore nordirlandese spesso considerato uno dei migliori di tutti i tempi.

Inoltre, i giocatori possono vincere fino a 1.000 eFootball monete progrediendo negli eventi di gioco, tutto per continuare a celebrare il raggiungimento di un traguardo che i giochi per PC e console potevano solo sognare nei loro sogni più folli e assurdi.