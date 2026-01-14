Egitto fuori, il Marocco affronterà il Senegal nella finale della Coppa d'Africa

HQ

La giornata delle semifinali AFCON ha offerto grandi emozioni e sorprese, anche se non molti gol. Nella prima partita, il Senegal ha dominato l'Egitto, con il 65% di possesso palla trasformato in una vittoria contro la squadra di Mohamed Salah e Omar Marmoush. Ma è stato Sadio Mané, ex giocatore di Liverpool e Bayern ora all'Al-Nassr, a segnare l'unico gol che ha portato il Senegal in finale sabato.

L'ultima volta che l'Egitto ha raggiunto la finale della Coppa d'Africa delle Nazioni, nel 2021, il Senegal li ha battuti ai rigori, quattro anni dopo il Senegal li ha eliminati in semifinale.

La seconda partita della giornata si concluse 0-0 tra Marocco e Nigeria, e ai rigori Igamane sbagliò il tiro per il Marocco, ma la Nigeria ne sbagliò altri due. Alla fine, il Marocco vinse il turno di rigore e raggiunse la finale, la prima dal 2004, perdendo contro la Tunisia. Il Marocco vinse per l'ultima volta la Coppa d'Africa nel 1976.

Finale della Coppa d'Africa 2025/26

La finale della Coppa d'Africa delle Nazioni si giocherà tra Senegal e Marocco sabato 18 gennaio alle 20:00 CET, alle 19:00 GMT, allo stadio Prince Moulay Abdellah di Rabat.