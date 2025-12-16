Eidos Montreal ha ancora un progetto AAA in lavorazione per il 2026

HQ

Lo studio dietro la serie Deus Ex e Marvel's Guardians of the Galaxy, Eidos Montreal, ha vissuto alcuni anni difficili, attraversando un paio di licenzi, cancellando un importante gioco di Deus Ex e altro ancora.

Ma nonostante tutto ciò, lo studio avrebbe un grande progetto in lavorazione che sarà pubblicato già il prossimo anno. Il team dietro Shadow of the Tomb Raider sta lavorando a un'avventura d'azione open-world, ma non si sa esattamente cosa sia.

Probabilmente non è legato a Tomb Raider, dopo che è stato rivelato che ci sono due progetti in lavorazione da parte di Crystal Dynamics e Flying Wild Hog. Quindi cosa pensi che sia? Nell'ultima edizione del podcast di Insider Gaming, Tom Henderson afferma questo:

"Stanno lavorando internamente a un progetto piuttosto grande. Non nominerò il nome, ma fondamentalmente questo grande progetto è un gioco d'azione e avventura open world in terza persona, creato dallo stesso team che ha realizzato Shadow of the Tomb Raider, ed è in sviluppo dal 2019. Ha subito parecchi cambiamenti. Quel gioco è in sviluppo da sei anni, e internamente si chiama P11. I licenziamenti sono legati in particolare a quel progetto perché stanno iniziando a ridurre il numero di dipendenti. La concettualizzazione e tutti i sistemi e tutto il resto sono stati completi e si stanno preparando per la beta e il gioco è previsto per l'uscita del prossimo anno. Quindi questo riduce il numero di dipendenti di quel progetto in particolare."