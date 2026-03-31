Eidos-Montreal ha subito licenziamenti con 124 dipendenti che hanno perso il lavoro, incluso il responsabile dello studio

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Solo la scorsa settimana abbiamo riportato la notizia dei grandi licenziamenti di Epic Games, che hanno visto 1.000 sviluppatori perdere il lavoro e il lavoro su Fortnite essere significativamente influenzato. Ora, un altro studio molto popolare ha annunciato misure di riduzione dei costi che porteranno anche molti dipendenti a perdere il lavoro.

In una dichiarazione su LinkedIn, Eidos-Montreal ha rivelato che fino a 124 dipendenti sono stati licenziati e che questo cambiamento include anche il capo dello studio, David Anfossi. Per quanto indicato dal motivo dei licenziamenti, la dichiarazione spiega quanto segue.

"La riduzione della forza lavoro che riguarda 124 dipendenti è il risultato dei cambiamenti nelle esigenze e negli impatti dei progetti tra i team di produzione e supporto. Oggi è una giornata difficile per il nostro studio e riflette la necessità di adattarsi e concentrare gli sforzi dove Eidos-Montréal può essere più efficace."

Con la partenza di Anfossi dallo studio, potreste chiedervi cosa significherà questo per la leadership di Eidos-Montreal. Questo non è ancora stato rivelato, ma ci viene detto che un "piano di transizione è in corso" e che ulteriori aggiornamenti saranno condivisi quando "la nuova leadership sarà finalizzata."