El Clásico nella Supercoppa 2026: tempi e come guardare la partita tra Real Madrid e Barcellona

Real Madrid e Barcellona si affronteranno di nuovo domenica per la finale della Supercoppa spagnola, dopo aver lasciato Athletic Club e Atlético de Madrid nella competizione disputata in Arabia Saudita.

È comune che la Supercopa si concluda con un Clásico: sarà la quarta volta consecutiva che accade, con le recenti vittorie di Barcellona (2025), Real Madrid (2024), Barcellona (2023), con il Real Madrid che ha vinto nel 2020 e 2022 e l'Athletic Bilbao nel 2021, da quando è stato introdotto l'attuale formato della competizione.

Sarà il secondo Clásico della stagione, dopo la vittoria per 2-1 del Real Madrid in ottobre in LaLiga. Il Barcellona arriva da una striscia di nove vittorie consecutive in tutte le competizioni, e il Real Madrid ha avuto più difficoltà ultimamente, ma almeno conteranno su Kylian Mbappé, che si è recato in Arabia Saudita all'ultimo minuto dopo aver saltato il derby contro l'Atleti a causa di un infortunio.

A che orario si terrà la finale della Supercoppa di Spagna:

Il Clásico della Supercopa si terrà alle 20:00 CET, alle 19:00 GMT, presso la King Abdullah Sports City in Arabia Saudita.

Come guardare la finale della Supercoppa di Spagna tra Real Madrid e Barcellona

La partita sarà trasmessa in Spagna come di consueto su Movistar Plus+.

Nel Regno Unito, sarà trasmesso su TNT Sports 1.

In Italia, trasmetterà su Cronache.

In Francia, sarà trasmesso su L'Équipe Live Foot.

Nei Paesi Bassi, trasmetterà su Ziggo.

In Portogallo, sarà trasmesso su Sport TV.

I paesi nordici (Islanda, Svezia, Norvegia, Danimarca e Finlandia) trasmetteranno su VG, Aftonbladet, Ekstra Bladet.

Seguirai El Clásico domenica? Chi pensi vincerà, il Real Madrid o il Barcellona?