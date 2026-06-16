'El Niño', che sta attraversando il Pacifico, è destinato a essere il fenomeno meteorologico più forte degli ultimi 70 anni

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La temperatura superficiale del Pacifico tropicale è salita superando le soglie del fenomeno meteorologico noto come El Niño, che causa periodi di siccità estrema in Asia e Oceania. Questo sarebbe particolarmente preoccupante nel caso dell'Australia, uno dei maggiori esportatori mondiali di grano, zucchero e carne bovina, nella regione più densamente popolata del pianeta. Un evento El Niño è già avvenuto nel 2015 e nel 2016, causando una siccità diffusa e riducendo la produzione di cereali, ma questo evento, che ora è iniziato, dovrebbe essere il più forte dal 1950, secondo i modelli di previsione.

L'Australian Bureau of Meteorology ha riportato in una dichiarazione (riportata da Reuters) che "Le previsioni indicano un evento El Niño forte o molto forte, basato sulla magnitudine del riscaldamento nel Pacifico tropicale centrale. Circa la metà dei modelli indica che questo evento potrebbe raggiungere un picco tra i livelli più alti osservati dal 1950."