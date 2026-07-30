El Niño colpirà duramente l'America Latina in autunno

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I paesi latinoamericani probabilmente affronteranno un grave El Niño nell'ultimo trimestre dell'anno, da ottobre a dicembre, come riportato da Reuters. Un alto funzionario della FAO ha avvertito che c'è un'alta probabilità di un evento intenso, potenzialmente paragonabile a quello subito nel 2015.

Il clima estremo in quei mesi potrebbe rappresentare un "doppio colpo" per l'agricoltura, con raccolti colpiti mentre le forniture di fertilizzanti e semi ibridi sono già interrotte dal conflitto in corso nello Stretto di Ormuz e dalla guerra USA-Iran. L'impatto varierà a seconda dell'area, quindi i diversi governi devono prepararsi contemporaneamente a rischi opposti. Alcune regioni, come la costa settentrionale del Perù, potrebbero affrontare inondazioni, mentre altopiani e corridoi asciutti potrebbero subire carenza d'acqua. La FAO invita a investimenti anticipati nelle infrastrutture, a semi resilienti e a una pianificazione del raccolto più rapida mentre i paesi iniziano a valutare e prepararsi a ciò che verrà.