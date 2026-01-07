Elbit Systems arma i CV90 europei con Iron Fist in un accordo NATO da 150 milioni di dollari

HQ

La società israeliana Elbit Systems ha firmato un contratto da 150 milioni di dollari per fornire il suo sistema di protezione attiva Iron Fist per il veicolo da combattimento da fanteria CV90, rafforzando la sopravvivenza di una delle piattaforme corazzate più utilizzate in Europa.

Il sistema sarà consegnato a BAE Systems Hägglunds, il produttore svedese del CV90, gestito da diversi membri europei della NATO. Elbit ha detto che l'ordine segue una dimostrazione di fuoco reale di successo in Europa lo scorso anno che ha mostrato Iron Fist sconfiggere proiettili avanzati di serbatoi a energia cinetica.

Iron Fist offre una protezione completa a 360 gradi contro un'ampia gamma di minacce sul campo di battaglia, inclusi razzi, missili anticarro guidati, droni, munizioni in movimento e proiettili perforanti ad alta velocità, una preoccupazione crescente con l'intensificarsi dei conflitti moderni.

L'accordo arriva in un contesto di crescente domanda di veicoli CV90 in tutta Europa e segna il secondo contratto su scala di 150 milioni di euro di Elbit in altrettanti giorni, sottolineando l'aumento della spesa europea per la difesa e l'interesse per le tecnologie di protezione attiva mentre le forze NATO si modernizzano per una guerra ad alta intensità.

