Eldemar Studio mostra nuovi gameplay per Lucid Falls durante The Mix Summer Showcase

Eldemar Studio è appena apparso al The Mix Summer Showcase, dove lo sviluppatore era presente per mostrare un nuovo gameplay per l'avventura atmosferica, Lucid Falls. Previsto per il lancio su PC tramite Steam, il gioco è costruito su Unreal Engine e utilizza la piattaforma per offrire una grafica "mozzafiato" mentre il giocatore si muove attraverso mondi surreali e terrificanti che possono essere manipolati a suo piacimento.

Lo scopo del gioco è sopravvivere e attraversare mondi assurdi dove il giocatore può ruotare gravità, spazio e tempo a proprio piacimento, tutto nel tentativo di scoprire percorsi nascosti e superare enigmi.

Ci viene detto che il gioco si vanta della sua "forte direzione visiva e degli ambienti impressionanti", e che è stata posta grande enfasi sulla "generazione di atmosfera, che si immerge in immagini cinematografiche oniriche, design sonoro inquietante e mostri terrificanti."

Anche se non sappiamo ancora quando Lucid Falls verrà lanciato su PC, il direttore creativo Yurii Radkevych ha dichiarato che lo sviluppatore condividerà "piccoli frammenti di gameplay" e che ne condividerà altri quando sarà pronto, ma che potrai seguire i progressi dello sviluppo inserendo il titolo nella lista dei desideri su Steam.

Guarda qui sotto l'ultimo trailer Lucid Falls.