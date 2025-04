Elden Ring è in arrivo su Nintendo Switch 2

HQ

Nintendo si è radunata attraverso una serie di giochi AAA di terze parti che arriveranno su Nintendo Switch 2 ad un certo punto, al lancio o poco dopo. Come parte di ciò, Bandai Namco e FromSoftware hanno fatto la loro comparsa per notare che Elden Ring arriverà finalmente su un dispositivo Nintendo, il tutto come parte di un nuovo Tarnished Edition.

Non è stata ancora fornita una data per il debutto di Elden Ring Switch 2, ma senza dubbio sarà relativamente presto dopo il lancio di Switch 2 per raccogliere l'hype che circonda il gioco dopo il lancio di Nightreign a fine maggio.