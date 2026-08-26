Elden Ring: Edizione Scorzito

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Quello che doveva essere un rilascio nella finestra di lancio per Switch 2 è stato ritardato di quasi un anno intero. Ma sono lieto di riferire Elden Ring: Tarnished Edition è valsa l'attesa, essendo un porting solido come una roccia di questo enorme gioco di ruolo. Funziona perfettamente sulla console portatile di Nintendo? Certo che no, ma una manciata di piccoli glitch è un compromesso accettabile per poter portare con te questa enorme avventura in movimento.

Elden Ring non ha bisogno di una lunga presentazione. Il gioco open-world è uno dei migliori recensiti di sempre, ha venduto oltre 30 milioni di copie e ha vinto innumerevoli premi come Gioco dell'Anno nel 2022, incluso quello di Gamereactor. Ecco perché non riesco a immaginare che ci siano molti giocatori che non l'abbiano già giocato. Se sei uno dei pochi a non averlo fatto, e la Nintendo Switch 2 è la tua unica console, allora la Tarnished Edition è la scelta più ovvia di sempre. Qui troverai un mondo di gioco brillantemente progettato, con una mitologia profondamente affascinante, una serie di nemici formidabili e boss da affrontare, e un'incredibile libertà di esplorare senza restrizioni e trovare il tuo stile di gioco personale. Preparati a questa enorme avventura che ti catturerà per mesi interi.

Se, invece, non hai ancora giocato Elden Ring ma possiedi diverse console, personalmente penso che il gioco meriti una prima partita su una console diversa e uno schermo grande. Detto ciò, il downgrade visivo sulla Switch 2 non è particolarmente evidente. Penso che la vegetazione abbia sofferto di più. Alberi e cespugli non sono mai stati uno dei punti di forza visivi di Elden Ring, ma nell'Edizione Scorata sono particolarmente poco attraenti e a volte possono sembrare quasi bidimensionali. Inoltre, la vegetazione e le ombre che proietta a volte impiegano un po' troppo tempo a essere caricate se si attraversa rapidamente un'area aperta, ma è un compromesso prevedibile quando si affronta un mondo vasto praticamente senza tempi di caricamento.

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Poi c'è l'architettura. Elden Ring presenta una miriade di castelli, cattedrali, fortezze, chiese, templi e così via, e una delle più grandi gioie del gioco è vedere una struttura gigantesca che si erge all'orizzonte e sapere che non è solo per la finta, ma che puoi sicuramente entrare ed esplorarla. Per la maggior parte, questi monumenti sono altrettanto impressionanti come nelle altre versioni del gioco, ma ho notato, sia a Stormveil Castle - il primo grande dungeon del gioco - sia a Leyndell, la maestosa capitale del gioco, che la Switch 2 può avere qualche difficoltà a renderizzare correttamente le numerose torri e guglie sullo sfondo, quindi possono finire per assomigliare un po' ai Lego, Almeno quando si gioca in modalità portatile. L'ultima particolarità visiva che ho notato è che alcuni modelli di personaggi possono sembrare un po' lucidi e lucidi. Questo vale in particolare per personaggi con pelliccia, come il lupo mannaro Blaidd, e per modelli 3D più grandi e avanzati come i draghi.

Per quanto riguarda il frame rate, non sono il giudice tecnicamente più esperto, ma a mio occhio non esperto il gioco sembra girare a una velocità costante di 30 fotogrammi al secondo, anche se sarei felice di essere corretto se non fosse così. Tuttavia, le prestazioni sembrano relativamente stabili per la maggior parte, tranne quando ti trovi in un'area aperta con molti nemici ed effetti sullo schermo contemporaneamente. Se vuoi conoscere la risoluzione esatta e il frame rate del gioco sia in modalità portatile che in dock, dovrò rimandarti ad altre recensioni, ma posso almeno affermare con certezza che l'esperienza principale del gioco rimane intatta. I punti di vista mozzafiato e la costante sensazione di essere una figura piccola e vulnerabile in un mondo gigantesco, misterioso e pericoloso sono presenti sulla Switch 2 tanto quanto in altre versioni.

E, ad essere onesto, trovo difficile essere troppo critico. Penso che tutti fossimo ben consapevoli che questo gioco enorme, che non gira benissimo nemmeno su console molto più potenti, non avrebbe magicamente funzionato a 4K/60 fps sulla piccola macchina di Nintendo, e che in certi aspetti sarebbe stato necessario fare compromessi. Si potrebbe temere, ad esempio, che il numero di nemici e creature nel mondo aperto fosse stato drasticamente ridotto, o che le schermate di caricamento durassero tra mezzo minuto e un minuto intero (come nella versione pre-patch di Bloodborne), ma fortunatamente nessuna delle due cose è così.

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L'Edizione Scorzita offre anche alcuni contenuti nuovi e graditi. Ci sono due nuove classi iniziali: il Cavaliere Pesante, un cavaliere intimidatorio in armatura pesante, e l'elegante Cavaliere Idus, che inizia con una spada leggera, una delle categorie di armi introdotte per la prima volta nell'espansione Shadow of the Erdtree. Inoltre, ora ci sono vari abiti alla moda disponibili per Torrent, il tuo fidato cavallo da doppio salto con corna di capra. Vale la pena notare che queste piccole aggiunte saranno disponibili anche su altre piattaforme sotto forma di un piccolo add-on.

L'Edizione Scorrazzata include anche l'espansione già citata, Shadow of the Erdtree, che offre 20-30 ore di contenuti estremamente impegnativi in un mondo completamente nuovo che si sblocca verso la fine del gioco principale. Ho recensito l'espansione all'epoca e le ho dato 10/10; oggi non sono altrettanto entusiasta e probabilmente gli avrei dato un 9, ma credo ancora che, con il suo focus acuto sul design verticale e un'atmosfera ancora più cupa e opprimente, sia un complemento fantastico al gioco principale.

La Switch 2 non è il posto migliore per provare Elden Ring per la prima volta, ma questo non toglie nulla alla sensazione incredibile di poter giocare a un gioco di questa portata e calibro in mobilità, qualcosa che io, da bambino che giocavo ai giochi Game Boy, non avrei mai pensato potesse essere possibile. I glitch previsti sono, per la maggior parte, l'unico compromesso che sono più che disposto ad accettare per giocare a uno dei miei giochi preferiti quando e dove voglio. In definitiva, un porting estremamente competente di questo magistrale gioco di ruolo, che preserva in gran parte il suo mondo mozzafiato e quell'incomparabile senso di avventura, pericolo e mistero.