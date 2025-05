Elden Ring: Nightreign ci regala il nostro look più succoso con un nuovo trailer panoramico

HQ

Elden Ring: Nightreign ha appena ricevuto il suo trailer più lungo, dandoci una panoramica di tutti gli aspetti dello spin-off multiplayer di FromSoftware. Poiché questo è ambientato in un universo alternativo al gioco principale, con alcune cose che potresti riconoscere e altre che certamente no, Bandai Namco ci ha fornito un'utile carrellata di ciò che viene offerto.

Il trailer passa attraverso il mondo, i personaggi, le opzioni di personalizzazione, la storia e, naturalmente, i boss. Ci sono otto personaggi giocabili tra cui scegliere, oltre a otto Signori della Notte da abbattere, quindi c'è molta varietà in offerta, soprattutto quando aggiungi le armi, le build e altro ancora.

Come abbiamo scritto nella nostra anteprima, è chiaro da questo trailer introduttivo che questo gioco riguarda più il combattimento che altro. Ad ogni corsa, ti lancerai a capofitto nella lotta contro nemici vecchi e nuovi, ma tramite la Roundtable Hold sarai in grado di saperne di più sul mondo e raccogliere qualche obiettivo secondario per completare le missioni dei personaggi.

Dai un'occhiata a tutti i nuovi dettagli nel trailer qui sotto. Elden Ring: Nightreign verrà lanciato per PS5, PS4, PC e Xbox Series X/S il 30 maggio.