Elden Ring: Nightreign già fino a 3,5 milioni di giocatori

Capcom ha davvero stabilito il ritmo per l'anno in cui Monster Hunters Wilds è arrivato e ha venduto otto milioni di copie in una manciata di giorni. Questo livello di successo è molto difficile da replicare, ma Bandai Namco e FromSoftware hanno già avuto un ottimo tentativo di tenere testa al titano uccisore di creature.

Nonostante sia stato lanciato solo il 30 maggio, circa quattro giorni fa, Elden Ring: Nightreign ha ora superato l'enorme traguardo di 3,5 milioni di giocatori. Poiché il gioco non è disponibile su una piattaforma di abbonamento e poiché non ha una funzione Friend's Pass come Split Fiction, possiamo praticamente prendere questa cifra come un indicatore di 3,5 milioni di copie vendute.

Il gioco ha ancora alcuni giorni prima di concludere la sua "settimana di debutto", il che, a quanto pare, non sorprenderebbe molti nel vederlo superare i quattro milioni di giocatori/copie vendute durante quel periodo. Parlando del futuro, FromSoftware accompagna questo annuncio con una rapida promessa.

"Ma la notte è tutt'altro che finita. Oltre al DLC in uscita entro la fine dell'anno, verranno implementate gradualmente nuove aggiunte, tra cui combattimenti migliorati contro i Signori della Notte esistenti a partire da questo mese, così come le spedizioni in coppia in un secondo momento. Grazie per il vostro sostegno".

Se non hai ancora avuto la possibilità di giocare Elden Ring: Nightreign, puoi vedere i nostri pensieri completi sul gioco qui.