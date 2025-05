Elden Ring: Nightreign ha già venduto oltre due milioni di unità

HQ

Già questa mattina potremmo dirvi che Elden Ring: Nightreign sembrava essere sulla buona strada per numeri record visto che poche ore dopo il lancio ha raggiunto oltre 300.000 giocatori simultanei, una cifra che si prevede crescerà ancora di più durante il fine settimana.

Naturalmente, per ottenere un risultato del genere, il gioco deve aver venduto molto bene, e in effetti lo ha fatto. Ora è stato annunciato via Instagram che Elden Ring: Nightreign ha già superato i due milioni di copie vendute dopo meno di 24 ore sul mercato. Questo è assolutamente sorprendente e dire che l'avventura multiplayer di FromSoftware è iniziata bene sarebbe un eufemismo.

Ben meritato, pensiamo, e vi rimandiamo alla nostra recensione in cui vi spieghiamo perché vale i vostri soldi.