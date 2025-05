Elden Ring: Nightreign ha raggiunto oltre 300.000 giocatori simultanei nel primo giorno di Steam

HQ

Ieri è stata finalmente la premiere di Elden Ring: Nightreign, l'attesissima interpretazione multiplayer dell'universo di Elden Ring. Come avrete visto, abbiamo già avuto il tempo di giocarci e recensirlo, e pensiamo che sia un titolo molto buono, e l'interesse da parte dei giocatori è stato enorme.

Durante la notte, abbiamo monitorato il numero di giocatori simultanei di Steam, che è in costante crescita e solo ora, intorno alle 02:00 CET, ha iniziato a diminuire. Secondo SteamDB, il gioco ha raggiunto l'incredibile cifra di 313.593 giocatori simultanei nelle prime 24 ore, che è molto più del numero massimo di giocatori che Dark Souls: Remastered, Dark Souls II e Dark Souls III avevano messo insieme durante i rispettivi picchi! È anche abbastanza buono per il secondo posto nell'elenco dei giochi più giocati di Steam in questo momento, con solo Counter-Strike 2 davanti.

Tuttavia, ha ancora un po' di strada da fare prima di raggiungere Elden Ring, che una volta aveva 953.426 giocatori simultanei su Steam, ma ovviamente continuerà a crescere durante il fine settimana ed è chiaro che FromSoftware lo ha fatto di nuovo.