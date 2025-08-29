Elden Ring: Nightreign ottiene la nuova modalità Deep of Night il mese prossimo

HQ

La modalità Deep of Night di Elden Ring: Nightreign è stata ufficialmente rivelata. La modalità vede la già impressionante difficoltà di Nighreign e dei suoi Sovrani Everdark alzata di una tacca, con nemici più forti, armi che hanno svantaggi e buff e un Signore della Notte sconosciuto che ti affronta alla fine.

Come sottolineato in un post sul sito Web di Bandai Namco, la modalità Deep of Night diventa più opprimente man mano che si scende. Il tuo record di vittorie/sconfitte verrà utilizzato per determinare la tua profondità, a quanto pare, che determina quanto saranno duri i nemici e gli incontri.

Inoltre, se superi la terza profondità, sarai in grado di accedere alla versione infinita di Deep of Night, che offre una sfida dopo l'altra fino a quando tu e i tuoi amici non cadrete. La modalità Deep of Night di Elden Ring: Nightreign arriverà giovedì 11 settembre.