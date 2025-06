Elden Ring: Nightreign poster boy Wylder ottiene 1:1 replica casco

HQ

È abbastanza chiaro che il Nightfarer preferito di Elden Ring: Nightreign è Wylder. È sulla copertina del gioco, era la statua da collezione per la Collector's Edition del gioco e ora il suo casco può essere tuo.

Beh, non esattamente il suo casco. Ne ha bisogno per proteggere la sua testa quando Libra si precipita in avanti, con la mazza in mano. Sul negozio online di Bandai Namco, puoi acquistare una replica del casco Wylder per £ 159,99. Il casco è stato realizzato in collaborazione con Pure Arts ed è una replica completa in scala 1:1. Non siamo sicuri che tu possa toglierlo dal supporto numerato per metterlo in testa, ma come con la maggior parte degli oggetti di gioco come questi, è in gran parte destinato a sedersi con orgoglio tra gli altri tuoi oggetti da collezione.

Ci sono solo 9999 di questi caschi che verranno mai realizzati, quindi se vuoi metterci le mani sopra, potresti voler agire in fretta. Considerando il successo travolgente che è diventato anche lo spin-off multiplayer di Elden Ring, probabilmente combatterai con un bel po' di fan per un casco Wylder.

