Elden Ring: Nightreign rivela le specifiche del PC, 30GB di spazio di installazione richiesto

Manca solo un mese allo spin-off multiplayer di FromSoftware Elden Ring: Nightreign e prima del lancio del gioco abbiamo dato un'occhiata alle specifiche di cui avrai bisogno per eseguire il gioco su PC.

Secondo la pagina dei social media di Elden Ring, per le specifiche minime consigliate avrai bisogno di un Intel Core i5-10600 o AMD Ryzen 5500, con 12 GB di RAM e una Nvidia GeForce 1060 da 3 GB o AMD Radeon RX 580 da 4 GB.

Per le prestazioni consigliate, non sarà necessario ottenere un aggiornamento così grande. 16 GB invece di 12 quando si tratta della RAM. Un Intel Core i5-11500 o AMD Ryzen 5 5600 per CPU e una Nvidia GeForce 1070 8GB o AMD Ryzen Radeon RX Vega 56 8GB per una GPU. Tutte queste specifiche sono vecchie di anni, quindi non avrai bisogno di un PC bestiale per eseguire Elden Ring: Nightreign.

È possibile che, poiché FromSoftware sta utilizzando molte risorse del passato per il gioco, non avrai bisogno di un rig robusto per mostrare nuove cose. Inoltre, il gioco richiede solo 30 GB di spazio per essere installato, il che lo rende circa un quarto delle dimensioni di altri grandi giochi usciti quest'anno (guardando te, Oblivion Remastered).

Elden Ring: Nightreign verrà lanciato per PC, Xbox Series X/S, PS4 e PS5 il 30 maggio.