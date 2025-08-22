Elden Ring Secondo quanto riferito, Switch 2 ha difficoltà con gravi cali di frame

HQ

Essere in grado di portare i tuoi giochi in movimento è, proprio come il suo predecessore, uno dei maggiori punti di forza di Switch 2. Molti titoli hanno già dimostrato di tradursi bene per la macchina portatile di Nintendo, ma sfortunatamente non sembra essere il caso dell'imminente versione Switch 2 di Elden Ring.

All'evento Gamescom in corso, è disponibile una demo di Elden Ring per Switch 2 da provare. Diversi partecipanti hanno riferito che il framerate a volte diminuisce drasticamente, scendendo fino a 15 fotogrammi al secondo in alcune aree. Felix Sanchez di NintendoLife ha commentato in un video:

"È davvero brutto, e capisco perché non vogliono che tu lo veda, perché wowie zowie, è terribile".

Secondo quanto riportato, Bandai Namco ha vietato ai visitatori di filmare o condividere filmati di gioco della versione Switch 2. Sanchez ha continuato:

"Certo, non vedrete mai la luce di questo, forse uscirà in quello stato, ma non riesco a immaginare che lo faranno. Era come giocare a Ocarina of Time. Erano tipo 20 fotogrammi al secondo, a volte pensavo: 'Questo è sceso a 15 fotogrammi al secondo'. "

Non è stata ancora annunciata alcuna data di uscita confermata oltre a "quest'anno" per Elden Ring: Tarnished Edition su Switch 2. Questa edizione includerà anche l'espansione Shadow of the Erdtree dello scorso anno. Si spera che FromSoftware possa risolvere i problemi di prestazioni prima del lancio.