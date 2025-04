Elden Ring supera i 30 milioni di giocatori

HQ

FromSoftware ha appena annunciato un'altra incredibile impresa con il suo acclamato e di grande successo RPG Elden Ring. Il popolare titolo ha ora superato l'enorme traguardo di oltre 30 milioni di giocatori, una statistica particolarmente impressionante perché il gioco è stato lanciato solo nel 2022 e perché i giochi per giocatore singolo tendono a raggiungere cifre di giocatori inferiori rispetto alle alternative multiplayer.

Come affermato su X, FromSoftware afferma: "Carissimo Tarnished, siamo profondamente grati per la tua devozione duratura. Possa il tuo cammino essere guidato per sempre dalla Grazia dell'Oro".

Senza dubbio Elden Ring è anche in un grande mese di maggio, poiché con Elden Ring: Nightreign che debutta alla fine del mese, possiamo probabilmente aspettarci un afflusso di giocatori in una certa misura.