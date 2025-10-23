Elden Ring: Tarnished Edition per Nintendo Switch 2 posticipata al 2026

HQ

Anche se sembra che coloro che hanno potuto provare Elden Ring per Nintendo Switch 2 durante gli eventi recenti parlino di un netto miglioramento delle prestazioni, siamo ancora addolorati per lo stato in cui abbiamo avuto modo di conoscere la Tarnished Edition durante la Gamescom. Una build che non avrebbe mai dovuto essere rilasciata agli occhi del pubblico e che ha mostrato che l'amato GOTY del 2022 è praticamente ingiocabile sulla nuova console di Nintendo, come abbiamo riflettuto nelle nostre prime impressioni.

Non dobbiamo essere stati gli unici a lamentarci, perché il team di sviluppo ha lavorato da allora per migliorare le prestazioni del gioco. Naturalmente, portarlo a uno stato accettabile per il lancio ha purtroppo significato ritardarlo.

Ora è ufficiale e l'account ufficiale Elden Ring su X conferma che Elden Ring: Tarnished Edition uscirà nel 2026. In un testo molto formale, il team si scusa sinceramente con i fan per non essere stati in grado di arrivare in tempo per l'uscita quest'anno e li ringrazia per il loro supporto. Al momento non è stata fissata una nuova data di uscita per il gioco, anche se speriamo che lo sia presto, dato che GTA VI è ancora previsto per maggio del prossimo anno.

Hai intenzione di giocare a Elden Ring su Nintendo Switch 2?