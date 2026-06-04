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Elden Ring: Tarnished Edition uscirà su Switch 2 questo agosto

Dopo mesi di speculazioni e silenzio, Bandai Namco e FromSoftware hanno finalmente confermato quando i giocatori Nintendo potranno iniziare il loro viaggio attraverso le Terre di Mezzo.

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Dopo un periodo di silenzio, tutti i coraggiosi avventurieri hanno finalmente una data precisa da aspettare. Elden Ring: Tarnished Edition uscirà su Switch 2 il 28 agosto. Questo è stato confermato sia da Bandai Namco che da FromSoftware.

L'edizione include il gioco base così come l'ampia espansione Shadow of the Erdtree, che sviluppa la storia e introduce nuove aree, nemici, equipaggiamento e boss.

Oltre all'espansione, la Tarnished Edition offre anche nuovi contenuti sotto forma di due nuove classi iniziali, nuove armature e più opzioni per personalizzare il tuo personaggio. Torrent, il cavallo soprannaturale su cui cavalchi, sarà anche leggermente personalizzabile.

Allo stesso tempo, Bandai Namco conferma che i nuovi contenuti saranno disponibili per l'acquisto separatamente anche per PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X/S e PC tramite Steam.

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