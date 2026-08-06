Electronic Arts A quanto pare intende tagliare i costi di 700 milioni di dollari dopo un'acquisizione da 55 miliardi di dollari con un debito elevato

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Quando l'acquisizione da 55 miliardi di dollari di Electronic Arts è stata recentemente conclusa, è stato confermato che l'accordo è andato a termine in due parti. I vari investitori che si erano uniti per acquisire il grande editore avevano pagato circa 36 miliardi di dollari della vendita, ma i restanti circa 20 miliardi erano coperti da un prestito contratto contro EA. È considerata una delle più grandi acquisizioni a leva finanziaria della storia grazie a questa mossa.

Ma la grande domanda ora che EA ha un debito di 20 miliardi di dollari sulle spalle è come l'azienda avrebbe ridotto questa cifra enorme ed eliminato il prestito. Ora ci è stata data un'intuizione su questo, dato che Jason Schreier di Bloomberg ha parlato con Bluesky per rivelare che ci sono piani per ridurre i costi di una cifra assurda di 700 milioni di dollari.

Infatti, di questi tagli ai costi, 170 milioni di dollari deriveranno da "efficienze organizzative", che, se si traduce questa chiocchezza aziendale, significa licenziamenti di massa e forse persino interi studi chiusi e progetti cancellati.

Nonostante ciò, però, ci sarà comunque un enorme prestito da rimborsare, motivo per cui molti stanno iniziando a preoccuparsi sempre di più sul fatto che EA intensificherà i suoi già piuttosto aggressivi sforzi di monetizzazione nei suoi giochi. Nulla di tutto ciò è stato ancora confermato, ma quando un'azienda deve restituire 20 miliardi di dollari, è naturale aspettarsi misure piuttosto drastiche.