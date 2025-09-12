Gamereactor

  •   Italiano

Accedi
Gamereactor
news
EA Sports FC 26

Electronic Arts rivela i 20 migliori giocatori della Bundesliga in EA Sports FC 26

E presenta anche l'elenco della Frauen Bundesliga.

HQ

A un ritmo lento ma costante, EA Sports ci presenta le diverse liste dei migliori giocatori EA Sports FC 26 per FC Ultimate Team. Abbiamo già esaminato i roster per LaLiga, la Premier League e la Saudi Pro League, e ora è il turno della Bundesliga tedesca. Electronic Arts ha rivelato l'elenco dei primi 20 giocatori della Bundesliga bavarese, che sono i seguenti:


  • Joshua Kimmich - 89 - FC Bayern München

  • Harry Kane - 89 - FC Bayern München

  • Jamal Musiala - 88 - FC Bayern München

  • Serhou Guirassy - 87 - Borussia Dortmund

  • Jonathan Tah - 87 - FC Bayern München

  • Michael Olise - 86 - FC Bayern München

  • Gregor Kobel - 86 - Borussia Dortmund

  • Luis Díaz - 85 - FC Bayern München

  • Patrik Schick - 85 - Leverkusen

  • Nico Schlotterbeck 85 - Borussia Dortmund

  • Dayot Upamecano - 85 - FC Bayern München

  • Péter Gulácsi - 85 - RB Lipsia

  • Alphonso Davies - 84 - FC Bayern München

  • Exequiel Palacios - 84 - Leverkusen

  • Willi Orban - 84 - RB Lipsia

  • Alejandro Grimaldo - 84 - Leverkusen

  • Manuel Neuer - 84 - FC Bayern München

  • Angelo Stiller - 83 - VfB Stoccarda

  • Oliver Baumann - 83 - TSG Hoffenheim

  • Julian Brandt - 83 - Borussia Dortmund

  • Aleix García - 83 - Leverkusen

  • Ritsu Doan - 82 - Francoforte sul Meno

  • Jonathan Burkardt - 82 - Francoforte

  • Maximilian Mittelstädt - 82 - VfB Stoccarda

  • Robin Koch - 82 - Francoforte

  • Felix Nmecha - 82 - Borussia Dortmund

Sono stati svelati anche i 26 giocatori nella Top 20 BWS in EA Sports FC 26:


  • Klara Bühl - 86 - FC Bayern München

  • Lea Schüller - 86 - FC Bayern München

  • Pernille Harder - 86 - FC Bayern München

  • Laura Freigang - 85 - Francoforte

  • Georgia Stanway - 85 - FC Bayern München

  • Alexandra Popp - 85 - VfL Wolfsburg

  • Svenja Huth - 85 - VfL Wolfsburg

  • Giulia Gwinn - 84 - FC Bayern München

  • Géraldine Reuteler - 84 - Francoforte

  • Lena Oberdorf - 84 - FC Bayern München

  • Glódís Perla - Viggósdóttir - 84 - FC Bayern München

  • Lineth Beerensteyn - 84 - VfL Wolfsburg

  • Janina Minge - 84 - VfL Wolfsburg

  • Arianna Caruso - 83 - FC Bayern München

  • Selina Cerci - 83 - STG Hoffenheim

  • Vanessa Gilles - 83 - FC Bayern München

  • Nicole Anyomi - 83 - Francoforte

  • Lena Lattwein - 83 - VfL Wolfsburg

  • Linda Dallmann - 83 - FC Bayern München

  • Elisa Senß - 82 - Francoforte

  • Vanessa Fudalla - 82 - Leverkusen

  • Sophia Kleinherne - 82 - VfL Wolfsburg

  • Kristin Kögel - 82 - Leverkusen

  • Carolin Simon - 82 - FC Bayern München

  • Kessya Bussy - 82 - VfL Wolfsburg

  • Magdalena Eriksson - 82 - FC Bayern München

EA Sports FC 26

Testi correlati



Caricamento del prossimo contenuto