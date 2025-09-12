Electronic Arts rivela i 20 migliori giocatori della Bundesliga in EA Sports FC 26

HQ

A un ritmo lento ma costante, EA Sports ci presenta le diverse liste dei migliori giocatori EA Sports FC 26 per FC Ultimate Team. Abbiamo già esaminato i roster per LaLiga, la Premier League e la Saudi Pro League, e ora è il turno della Bundesliga tedesca. Electronic Arts ha rivelato l'elenco dei primi 20 giocatori della Bundesliga bavarese, che sono i seguenti:



Joshua Kimmich - 89 - FC Bayern München



Harry Kane - 89 - FC Bayern München



Jamal Musiala - 88 - FC Bayern München



Serhou Guirassy - 87 - Borussia Dortmund



Jonathan Tah - 87 - FC Bayern München



Michael Olise - 86 - FC Bayern München



Gregor Kobel - 86 - Borussia Dortmund



Luis Díaz - 85 - FC Bayern München



Patrik Schick - 85 - Leverkusen



Nico Schlotterbeck 85 - Borussia Dortmund



Dayot Upamecano - 85 - FC Bayern München



Péter Gulácsi - 85 - RB Lipsia



Alphonso Davies - 84 - FC Bayern München



Exequiel Palacios - 84 - Leverkusen



Willi Orban - 84 - RB Lipsia



Alejandro Grimaldo - 84 - Leverkusen



Manuel Neuer - 84 - FC Bayern München



Angelo Stiller - 83 - VfB Stoccarda



Oliver Baumann - 83 - TSG Hoffenheim



Julian Brandt - 83 - Borussia Dortmund



Aleix García - 83 - Leverkusen



Ritsu Doan - 82 - Francoforte sul Meno



Jonathan Burkardt - 82 - Francoforte



Maximilian Mittelstädt - 82 - VfB Stoccarda



Robin Koch - 82 - Francoforte



Felix Nmecha - 82 - Borussia Dortmund



Sono stati svelati anche i 26 giocatori nella Top 20 BWS in EA Sports FC 26: