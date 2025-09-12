news
EA Sports FC 26
Electronic Arts rivela i 20 migliori giocatori della Bundesliga in EA Sports FC 26
E presenta anche l'elenco della Frauen Bundesliga.
A un ritmo lento ma costante, EA Sports ci presenta le diverse liste dei migliori giocatori EA Sports FC 26 per FC Ultimate Team. Abbiamo già esaminato i roster per LaLiga, la Premier League e la Saudi Pro League, e ora è il turno della Bundesliga tedesca. Electronic Arts ha rivelato l'elenco dei primi 20 giocatori della Bundesliga bavarese, che sono i seguenti:
- Joshua Kimmich - 89 - FC Bayern München
- Harry Kane - 89 - FC Bayern München
- Jamal Musiala - 88 - FC Bayern München
- Serhou Guirassy - 87 - Borussia Dortmund
- Jonathan Tah - 87 - FC Bayern München
- Michael Olise - 86 - FC Bayern München
- Gregor Kobel - 86 - Borussia Dortmund
- Luis Díaz - 85 - FC Bayern München
- Patrik Schick - 85 - Leverkusen
- Nico Schlotterbeck 85 - Borussia Dortmund
- Dayot Upamecano - 85 - FC Bayern München
- Péter Gulácsi - 85 - RB Lipsia
- Alphonso Davies - 84 - FC Bayern München
- Exequiel Palacios - 84 - Leverkusen
- Willi Orban - 84 - RB Lipsia
- Alejandro Grimaldo - 84 - Leverkusen
- Manuel Neuer - 84 - FC Bayern München
- Angelo Stiller - 83 - VfB Stoccarda
- Oliver Baumann - 83 - TSG Hoffenheim
- Julian Brandt - 83 - Borussia Dortmund
- Aleix García - 83 - Leverkusen
- Ritsu Doan - 82 - Francoforte sul Meno
- Jonathan Burkardt - 82 - Francoforte
- Maximilian Mittelstädt - 82 - VfB Stoccarda
- Robin Koch - 82 - Francoforte
- Felix Nmecha - 82 - Borussia Dortmund
Sono stati svelati anche i 26 giocatori nella Top 20 BWS in EA Sports FC 26:
- Klara Bühl - 86 - FC Bayern München
- Lea Schüller - 86 - FC Bayern München
- Pernille Harder - 86 - FC Bayern München
- Laura Freigang - 85 - Francoforte
- Georgia Stanway - 85 - FC Bayern München
- Alexandra Popp - 85 - VfL Wolfsburg
- Svenja Huth - 85 - VfL Wolfsburg
- Giulia Gwinn - 84 - FC Bayern München
- Géraldine Reuteler - 84 - Francoforte
- Lena Oberdorf - 84 - FC Bayern München
- Glódís Perla - Viggósdóttir - 84 - FC Bayern München
- Lineth Beerensteyn - 84 - VfL Wolfsburg
- Janina Minge - 84 - VfL Wolfsburg
- Arianna Caruso - 83 - FC Bayern München
- Selina Cerci - 83 - STG Hoffenheim
- Vanessa Gilles - 83 - FC Bayern München
- Nicole Anyomi - 83 - Francoforte
- Lena Lattwein - 83 - VfL Wolfsburg
- Linda Dallmann - 83 - FC Bayern München
- Elisa Senß - 82 - Francoforte
- Vanessa Fudalla - 82 - Leverkusen
- Sophia Kleinherne - 82 - VfL Wolfsburg
- Kristin Kögel - 82 - Leverkusen
- Carolin Simon - 82 - FC Bayern München
- Kessya Bussy - 82 - VfL Wolfsburg
- Magdalena Eriksson - 82 - FC Bayern München