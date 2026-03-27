Titani, magia e il desiderio di saccheggiare le risorse del mondo hanno contribuito al suo crollo. Dopo la catastrofe, le civiltà stanno cercando di ricostruire. Puoi scegliere di giocare come una delle diverse fazioni, ognuna con bonus diversi, accesso alla magia e altri vantaggi. Puoi creare un personaggio che rappresenti gli antichi imperi malvagi o i regni più giovani e più recenti. In questo mondo, sono i più forti a sopravvivere, e attraverso la costruzione di città, la conquista, l'esplorazione e la guerra, puoi diventare tu a decidere il futuro del mondo. Con così tanti concorrenti, la domanda è se questo possa distinguersi.

Elemental Reforged è la risposta di Stardock Entertainment alla domanda su cosa succederebbe se mescolissi Civilization con i giochi di ruolo. Non è una miscela unica; abbiamo già serie di giochi abbastanza consolidate come Age of Wonders 4, Sorcerer King: Rivals, Spellforce Conquest of Eo e Master of Magic. Ce ne sono, ovviamente, ancora di più se guardiamo indietro nel tempo. La domanda che mi sono posto è stata se questo offrisse qualcosa di nuovo e interessante. La risposta è sia sì che no allo stesso tempo. Questo perché Elemental Reforged è una fusione dei loro titoli precedenti, Elemental: War of Magic e Elemental: Fallen Enchantress, che a loro volta utilizzavano i concetti presenti in questo titolo.

La campagna presenta cutscene e una narrazione più strutturata.

La tua storia inizia quasi immediatamente scegliendo se giocare la campagna, la modalità sandbox o una delle altre modalità di gioco. C'è anche una modalità tutorial per aiutare i nuovi giocatori a prendere confidenza con i concetti e su come giocare. Inizio dicendo subito che questo non è un gioco di strategia facile. Questo perché hai una vasta gamma di opzioni per personalizzare, sviluppare, plasmare la tua civiltà e sviluppare i tuoi eroi. In superficie, è un classico gioco 4X: combatti, raccogli risorse, esplori ed espandi. Quel nucleo rimane intatto, ma ci sono ulteriori e interessanti elementi di gameplay. Un esempio è come puoi potenziare le tue truppe.

Quando costruisci le tue truppe, puoi cambiare armi, armature, scudi e molto altro. Funzionano un po' come un modello che puoi modificare, il che a sua volta può rendere i tipi di truppe più semplici rilevanti più avanti nel gioco. Il tuo eroe può essere personalizzato allo stesso modo e diventa più potente col tempo, proprio come in Heroes of Might and Magic, per esempio. Una volta combattuto o guadagnato abbastanza punti esperienza, il tuo personaggio può essere potenziato con nuove abilità. Unito alla costruzione della città, agli eventi nel mondo della campagna, agli edifici unici da scoprire e alle missioni da completare, c'è parecchio da fare nel gioco. Sei costantemente impegnato con qualcosa, e penso ancora che questo sia il miglior titolo di Stardock nella serie Elemental.

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I mondi contengono mostri ed edifici con cui puoi interagire.

Ci sono diverse differenze rispetto a Fallen Enchantress e War of Magic. Un esempio è come funzionano i Campioni. Non appaiono più come prima; Invece, se diventi abbastanza famoso nel mondo, puoi reclutare personaggi. Hanno potenti abilità proprie e possono aiutarti a conquistare il mondo. Hai anche un sistema di creazione piuttosto avanzato e interessante. Quando sei nel mondo con il tuo eroe, conquistando mine, completando missioni e così via, acquisirai ricette. Usando queste, puoi creare oggetti e altre cose che puoi usare in battaglia.

Penso che il ciclo di questo titolo, in cui costruisci le tue città, raccogli risorse e gestisci crisi ed eventi, funzioni bene. È grazie al passaggio ai 64 bit che non si degrada come i suoi predecessori. Il primissimo Elemental: War of Magic tendeva a crashare e smettere di funzionare. Master of Magic e Heroes of Might and Magic hanno sempre avuto un concetto vincente. Una curiosità: Stardock è stato invitato da Atari a realizzare un sequel di Master of Magic ma ha rifiutato, scegliendo invece di creare qualcosa di proprio basato sullo stesso DNA. Questo è ciò che è oggi la serie Elemental. Anche se oggi mi manca un Master of Magic 2, sono le persone dietro serie come Elemental ed Age of Wonders che, in vari modi, stanno sviluppando ulteriormente il concetto di base in qualcosa di nuovo e unico.

Du kan byta vapen och skräddarsy många saker.

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Se hai mai cercato un gioco 4X immerso nel fantasy, ci sono molte opzioni. Tuttavia, penso che Elemental: Reforged offra un mix abbastanza buono di concetti e idee che abbiamo già visto, con qualche tocco unico tutto suo. Mi piace particolarmente la possibilità di personalizzare quasi tutto fino all'ultimo dettaglio. Molti giochi di questo tipo di solito ti danno un soldato semplici con equipaggiamento preimpostato che poi non viene mai usato. In questo titolo, ho scoperto che potevo continuare a migliorare i tipi base di truppe e usarli a lungo nella mia campagna. Più giocavi, più armi, armature e altri oggetti sbloccavi per equipaggiare le tue truppe.

Le storie che puoi giocare al di fuori della modalità schermaglie si basano sugli eventi dei giochi precedenti. Prendono il nome dai rispettivi giochi e ora possono essere giocati oltre alla modalità standard. C'è ancora parecchio contenuto disponibile, poiché ti vengono presentate tre campagne principali e una modalità sandbox completa. Passo la maggior parte del tempo nella modalità open-world perché ti permette di creare le tue storie, personaggi, regni e altro ancora. Quando inizi la modalità sandbox, puoi dare il nome al tuo personaggio, fornire informazioni di background, scegliere colore, arma, abilità, come dovrebbe essere il tuo regno, quale bandiera usare e molto altro. Può essere personalizzata in molti modi, cosa che apprezzo. Un'abilità che puoi dare al tuo personaggio è quella di reclutare ragni o creare set unici di armature. Hai un numero limitato di punti da usare, ma puoi anche scegliere abilità negative, che ti danno un punto extra.

Dove posizionare le tue città conta quanto in qualsiasi altro gioco 4X che tu possa immaginare.

Una volta che avrai preso tutte le decisioni, scelto il tuo mondo e così via, verrai posizionato sulla mappa. La prima cosa che devi fare è creare una città e iniziare a costruire. Di solito inizio rinforzando il mio eroe con nuove truppe e assicurandomi di avere abbastanza soldi. Ovviamente, questo dipende interamente dal tipo di eroe che hai e da cosa vuoi fare nella campagna. La libertà è la sua forza, e le possibilità sono infinite. Man mano che costruisci edifici, la tua città cresce e col tempo dovrai costruire altre città. Puoi ricercare nuove tecnologie e altri progressi attraverso scoperte distribuite su alberi tecnologici piuttosto ampi. Non va sottovalutato; Hai davvero bisogno di potenziamenti, nuovi tipi di unità, edifici migliori e altro ancora per poter competere con i tuoi avversari. Puoi allearti con loro se vuoi distruggere le loro città o intraprendere missioni specifiche verso la fine del gioco per vincere.

Le battaglie stesse ricordano Age of Wonders 4; Hai il tuo eroe e i tipi di truppa. Li sposti attraverso la griglia e attacchi il nemico. A seconda di cosa hai a disposizione, le battaglie possono svolgersi in modi diversi. Se hai accesso alla magia, il tuo eroe può o danneggiare i nemici a distanza o indebolirli. Puoi anche migliorare le abilità delle tue truppe. A seconda di come hai specializzato il tuo eroe, avrai abilità e opzioni diverse. In sostanza dipende da quale classe dovrebbe avere il tuo personaggio, e puoi scegliere tra ruoli come assassino, guerriero e mago. Personalizzarai anche il tuo equipaggiamento di conseguenza. È un po' un peccato, però, che gli ambienti in cui combatti a volte appaiono un po' a bassa risoluzione. Soprattutto considerando quanto del gioco sia effettivamente combattimento.

Puoi creare i tuoi personaggi, ognuno con le proprie abilità e aspetti. All'inizio del processo di creazione ti vengono dati alcuni punti per fare certe scelte. È un po' come Stellaris e Galactic Civilization quando crei una fazione.

È un bel mix, e penso anche che la grafica stia iniziando a prendere forma. Nei loro giochi precedenti, il design non ha sempre funzionato. È uno stile semi-disegnato a mano a cui ho trovato difficile abituarmi. In questo gioco penso che ci sia un contrasto migliore, l'aspetto è migliore, e sia l'interfaccia utente che gli altri elementi funzionano bene insieme. Ci sono molte impostazioni per personalizzare l'interfaccia utente e altri aspetti a tuo piacimento. La musica è piacevole e si adatta bene. È la classica musica fantasy che probabilmente spegnerai e sostituirai con la tua musica dopo un po' (per cambiare). Questo titolo non ti lascerà senza parole, ma c'è un'atmosfera piacevole grazie alle immagini e al paesaggio sonoro.

Il gioco non è perfetto; Ha bug tecnici e le cose non funzionano sempre come dovrebbero. Stardock Entertainment sta ovviamente lavorando per migliorare ulteriormente l'esperienza attraverso gli aggiornamenti, ma ci sono ancora alcuni problemi tecnici nella versione 1.0. Il gioco è inoltre bloccato in un sistema a griglia e non è passato a esagoni o layout simili come invece hanno fatto i giochi 4X più moderni, il che significa che soffre di problemi simili ai giochi del passato. Un esempio di questo è la costruzione di città, che diventa più complicata man mano che ne espandi le dimensioni. Anche la grafica è relativamente datata rispetto alla concorrenza. Age of Wonders 4 è un esempio di gioco che appare visibilmente migliore.

L'albero tecnologico è vasto, quindi dovrai riflettere attentamente prima di fare qualsiasi scelta in questo menu. Proprio come in Civilization, potresti non voler ricercare tutto, ma piuttosto specializzare la tua civiltà.

Gli avversari IA a volte faticano a resistere verso la fine della tua campagna. Non è solo una questione di passività; Soprattutto, sei semplicemente più potente se giochi bene le tue carte. Spero che stiano lavorando su quest'area, dato che il gioco è giocato principalmente da un giocatore singolo e manca di una modalità multiplayer. La capacità di giocare contro avversari controllati dal computer le cui decisioni sono strategiche e tattiche è importante. Spero che gli sviluppatori stiano cercando di migliorare questo. Al momento, sento che il tuo avversario fatica a tenere testa nel tempo man mano che tu diventi più potente. Fatica anche a prendere decisioni intelligenti nelle battaglie tattiche. Mi capitava spesso di poter usare manovre di aggiramento per sconfiggere nemici significativamente più forti. A volte, però, può investirti se gli hai dato bonus. Al momento non c'è una via di mezzo.

Se scegli di affrontare Elemental: Reforged, otterrai un gioco 4X competente con grafica leggermente datata e avversari IA non i più esperti. Grazie al fatto che fai molto altro durante il gioco, raramente diventa noioso. Anche se questo titolo è il migliore della sua serie, penso che alcuni concorrenti come Age of Wonders 4 offrano oggi esperienze più acute. Total War: Warhammer sta anche facendo breccia in un genere simile. Questo non significa però che ti annoierai di questo. Se ti senti un po' di nostalgia per come si giocavano i giochi di strategia a turni come Civilization 3 e 4, questo potrebbe interessarti. Adoro la possibilità di personalizzare praticamente tutto nel gioco. C'è sempre qualcosa che ti tiene occupato, il che è positivo. Puoi davvero creare la tua storia, il tuo regno e il tuo retroscena. Mentre giochi, puoi renderla tua in un modo che molti altri concorrenti non riescono a fare. Se ti piacciono i giochi di ruolo e i titoli 4X, vale la pena provarlo.

Purtroppo, il combattimento può sembrare un po' datato. Questo dipende principalmente dalle texture e dagli ambienti a basso numero di poligoni.