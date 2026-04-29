Elementallis trasmette un'atmosfera classica di Zelda nel trailer di lancio

Non è un'esagerazione dire che The Legend of Zelda: A Link to the Past ha cambiato praticamente tutto quando è uscito nel 1991, diventando uno dei giochi più influenti di tutti i tempi. È stato seguito da una valanga di titoli simili con quella visuale leggermente isometrica dall'alto, e il fatto è che rimane ancora oggi un formato di gioco molto popolare.

Un esempio di ciò viene da Elementallis, uscito ieri per PC, PS4, PS5, Switch, Xbox One e Xbox Series S/X. Lo sviluppo è iniziato già nel 2021, quando gli sviluppatori hanno cercato finanziamenti su Kickstarter, il che li ha portati a raccogliere circa sei volte più fondi di quanto necessario.

Già allora, lo sviluppatore spagnolo Ankae Games descrisse il titolo come "un'avventura 2D vista dall'alto che imita lo stile e l'atmosfera dei classici giochi 2D di Zelda", e ora che abbiamo visto il trailer di lancio, capiamo perfettamente il perché. Dai un'occhiata qui sotto, soprattutto se sei un fan delle avventure più classiche di Link.