Elena mostra le sue mosse migliori Street Fighter 6 nel primo trailer completo

Proprio l'altra settimana siamo stati in grado di mostrare il primo teaser trailer per il prossimo combattente in arrivo su Street Fighter 6. È la maestra brasiliana di capoeira Elena (lanciata anche con il nuovo palco Reniala Remains), che ha debuttato originariamente in Street Fighter III: 3rd Strike e ha sbalordito tutti con la sua enorme portata e forza.

Elena sembra essere stata ridisegnata un po', ma ha ancora il suo caratteristico abbigliamento minimalista per tutti i puritani di Street Fighter. Ora abbiamo il primo trailer completo con lei, che offre una buona opportunità per studiare di cosa è capace.

È inclusa senza costi aggiuntivi per nessuno con il Character Pass dell'anno 2, l'Ultimate Pass o l'edizione Fighters degli anni 1-2 e uscirà il 5 giugno, che è lo stesso giorno in cui Street Fighter 6 viene lanciato per Switch 2 (e anche il giorno in cui Switch 2 viene presentato in anteprima).