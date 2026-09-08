Elena Rybakina diventerà la nuova numero 1 mondiale se batterà Zheng Qinwen mercoledì

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Ieri si è concluso gli ottavi di finale del singolare femminile degli US Open, e la kazaka Elena Rybakina ha spazzato via la quattro volte campionessa del Grande Slam Naomi Osaka in 66 minuti, 6-1, 6-4, preparando così un quarto di finale contro Zheng Qinwen mercoledì alle 17:30 CEST, 16:30 BST.

La vittoria significa che Rybakina, 27 anni, è a una sola vittoria dal raggiungere per la prima volta in carriera la numero 1 del ranking mondiale.

Aryna Sabalenka è stata numero 1 al mondo senza interruzioni dal 21 ottobre 2024, per 99 settimane consecutive, ma indipendentemente dal fatto che sia riuscito a difendere il titolo degli US Open, Rybakina la supererà nel ranking WTA se dovesse battere Qinwen domani, e ne è stato chiesto nella conferenza post-partita.

"Certo che lo voglio. Non conosco nessuno che non lo desidererebbe", disse Rybakina. "Ma sicuramente questo è uno dei miei obiettivi. Cerco di affrontare allo stesso modo. Cercare di fare tutto il possibile. Combattere fino alla fine del prossimo incontro, e vediamo cosa succederà. "

Se Sabalenka vincerà gli US Open, rimarrà a 8.575 punti. Solo per aver raggiunto le semifinali, Rybakina sarà a 8.681 punti. Potrebbe arrivare fino a 9201 punti se vince la semifinale e a 9901 se vince la finale.

Sabalenk, che ha sconfitto Taylor Townsend agli ottavi di finale, sarà il primo a giocare i quarti di finale, contro la sesta testa di serie Linda Nosková martedì alle 17:30 CEST, 16:30 BST.