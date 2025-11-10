Elena Rybakina si è rifiutata di scattare una foto con il CEO della WTA dopo aver battuto Sabalenka in finale

HQ

La kazaka Elena Rybakina ha sbalordito la numero 1 del mondo Aryna Sabalenka in due set, 6-3, 7-6(0), e ha vinto per la prima volta le WTA Finals, il suo trofeo più grande da Wimbledon 2022. Dopo la partita, la 26enne giocatrice kazaka si è rifiutata di scattare una foto con Portia Archer, CEO dell'organo di governo del tennis femminile, in piedi a diversi metri di distanza dal dirigente, un momento catturato dalle telecamere.

Il motivo per cui ha scelto di non fare una foto con Archer è il disaccordo con la decisione dietro la squalifica del suo allenatore, Stefano Vukov, accusato di maltrattamenti nei confronti di Rybakina. Il modo in cui le parlava dentro e fuori dal campo durante i tornei era stato messo sotto esame, con molti che osservavano quanto sembrasse irrispettoso, ed è stata avviata un'indagine indipendente, che lo ha portato alla sospensione da tutte le associazioni tennistiche (da WTA, ATP, ITF), il che significa che non gli è stato permesso di partecipare a nessun torneo.

Rybakina, tuttavia, ha negato che Vukov l'abbia maltrattata, dicendo che non era d'accordo con "molte cose" che la WTA stava dicendo in ricompensa per il suo rapporto di lavoro con Vukov. "Come ho detto prima, non ho mai fatto lamentele o nessuna di queste cose. Ho sempre detto che non mi ha mai maltrattata", ha detto durante gli Australian Open dello scorso anno. Rybakina ha chiuso la sua collaborazione con Rukov nell'agosto dello scorso anno, ma ha deciso di lavorare di nuovo insieme nel febbraio di quest'anno, dopo la sospensione provvisoria che ancora gli rimane.

Dice di essere ancora in contatto con Vukov e di lavorare ancora insieme da remoto, anche se ha un nuovo allenatore. Il disaccordo con la decisione della WTA di confermare la sospensione ha indotto Rybakina a snobbare il CEO della WTA in uno dei più grandi successi della sua carriera.