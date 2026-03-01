Elenco dei paesi colpiti finora dagli attacchi di rappresaglia iraniana

HQ

Il Medio Oriente è entrato in una nuova fase di escalation dopo che Stati Uniti e Israele hanno lanciato attacchi coordinati contro l'Iran, uccidendo la Guida Suprema Ayatollah Ali Khamenei e prendendo di mira strutture militari e nucleari chiave. Teheran ha risposto nel giro di poche ore, lanciando missili e droni non solo contro Israele ma anche contro i paesi che ospitano risorse militari statunitensi nella regione. I funzionari iraniani hanno descritto la rappresaglia come un "diritto e dovere legittimo", avvertendo di ulteriori azioni. Ecco quindi l'elenco dei paesi colpiti finora dagli attacchi di rappresaglia iraniani.

Bahrein

I missili colpirono aree vicino a Manama, inclusi rapporti di danni a edifici residenziali. Anche le strutture di supporto della Quinta Flotta della Marina degli Stati Uniti sono state prese di mira.

Qatar

A Doha si sono sentite molteplici esplosioni per il secondo giorno consecutivo, mentre proiettili venivano diretti verso siti ritenuti ospitare infrastrutture collegate agli Stati Uniti.

Emirati Arabi Uniti

Sono stati segnalati attacchi vicino all'aeroporto internazionale di Zayed ad Abu Dhabi, dove è stata confermata almeno una vittima. Un incidente all'Aeroporto Internazionale di Dubai ha causato feriti e sospensioni temporanee delle operazioni.

Kuwait

Le chiusure dello spazio aereo sono seguite a minacce segnalate alle installazioni militari statunitensi nel paese, provocando un rafforzamento delle misure di sicurezza.

Giordania

Sono state segnalate esplosioni mentre le difese aeree regionali intercettavano proiettili in arrivo, in causa delle preoccupazioni per il risalto di attacchi contro il vicino Iraq.

Oman

Una petroliera al largo della costa fu colpita, ferendo diversi membri dell'equipaggio e costringendo all'evacuazione. L'ambasciata americana a Mascate consigliò ai cittadini di rifugiarsi a casa.

Altri paesi

Ulteriori rapporti indicano attività su Iraq e Arabia Saudita, anche se i dettagli restano limitati. Aggiornamento: Riceviamo anche segnalazioni che dicono che Chipre potrebbe essere stata colpita, ma finora non è stato confermato.

Chiusure dello spazio aereo

Lo spazio aereo in Iran, Iraq, Kuwait, Emirati Arabi Uniti, Bahrein e Giordania è stato in gran parte svuotato a causa della deviazione dei voli commerciali. I vettori internazionali hanno sospeso le rotte nella regione, mentre le autorità aeronautiche europee hanno consigliato alle compagnie aeree di evitare i corridoi interessati. L'escalation segna una delle campagne di rappresaglia più diffuse geograficamente nelle recenti tensioni mediorientali, suscitando timori di un conflitto regionale più ampio.

Questa è una notizia in evoluzione...