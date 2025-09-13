Elendil e Narsil rubano i riflettori in questa anticipazione della terza stagione de Gli Anelli del Potere

HQ

Dopo l'anticipazione del dietro le quinte del ritorno di Sauron nella terza stagione de Gli Anelli del Potere, ci è stato servito un altro boccone gustoso, questa volta concentrandosi nientemeno che su Elendil stesso. In una nuova clip, l'attore gallese Lloyd Owen torna nei panni del futuro re di Arnor e Gondor, brandendo una spada di enorme significato: Narsil, la lama che un giorno abbatterà Sauron.

L'ultima volta che abbiamo visto Elendil nell'esplosivo finale della seconda stagione, stava cavalcando verso ovest mentre la sua patria bruciava dietro di lui: un addio intriso di perdite e promesse, con Narsil come ricordo della regina Míriel.

La stagione 3 promette un salto temporale che catapulta gli spettatori nella forgiatura dell'Unico Anello e nella guerra tra Sauron e gli Elfi. Il nuovo filmato conferma che sia Owen che Charlie Vickers (Sauron) sono tornati, mentre i nuovi arrivati Jamie Campbell Bower e Eddie Marsan si uniscono al cast. Per quanto riguarda i preferiti dai fan come Galadriel di Morfydd Clark e Elrond di Robert Aramayo, il loro ritorno non è ancora confermato, ma con le riprese in pieno svolgimento agli Shepperton Studios, altre notizie sono sicuramente dietro l'angolo.

Siete pronti per la terza stagione?