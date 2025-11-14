HQ

Il mondo è distrutto, il 96% della popolazione della Terra è stata spazzata via da una minaccia sotterranea ed extraterrestre che è strisciata fuori da enormi crateri e ha massacrato miliardi di persone. Bestie simili a robot con l'anatomia di un gigantesco leone (Transformers con una coda di scorpione) governano il pianeta quando iniziaElevation e l'unica salvezza per il mero 4% che è riuscito a sopravvivere è rimanere sopra i 2.400 metri sul livello del mare, dove le super bestie assassine non possono raggiungerle. Non ci viene detto perché, come tutto si incastri o perché il figlio asmatico del personaggio principale (Will) possa correre come un pazzo ma improvvisamente non riesce a respirare quando si sdraia nel suo letto per dormire. Questo è l'inizio di un film che contiene zero logica, drammaturgia debole, recitazione scadente e pochissima suspense reale.

Mackie corre, geme, sospira e grugnisce, ma non sembra mai che gli attori stiano facendo qualcosa di diverso dal gioco di ruolo.

La storia è semplice e avrebbe potuto funzionare se la sceneggiatura fosse stata ulteriormente rifinita e un regista diverso avesse assunto il lavoro. Will (Anthony Mackie) deve viaggiare al di sotto del limite di altitudine della furia omicida dei mostri per trovare un nuovo filtro per l'apparato respiratorio di suo figlio di otto anni. Sa che molto probabilmente si tratta di una missione suicida, ma deve provarci, e porta con sé l'ex ricercatrice Nina (ubriaca ma brillante), che afferma di essere sul punto di trovare un modo per uccidere gli enormi robot alieni mietitori.

L'acclamato e di grande successo A Quiet Place di John Krasinski è uscito nella primavera del 2018 e, come tutti sappiamo, ha creato un'ondata di film simili che stanno semplicemente cercando di cavalcare l'onda. Netflix si è affrettato a rilasciare una spudorata fregatura nelThe Silence, ilBirdbox film di Sandra Bullock ha sostituito il silenzio con la vista, mentre il film di Nicolas CageArcadian ha sostituito l'udito con la vista con la luce. Tuttavia, la premessa di base era la stessa in tutti questi film, e Elevation dovrebbe ovviamente essere raggruppato nella stessa categoria.

Annuncio pubblicitario:

Questo è A Quiet Place da Temu, con tutto il design di mostri privo di fantasia e i caratteri sottilissimi che comporta. Sia che Will stia scappando dai mostri alieni assurdamente veloci o che stia facendo esplodere una bombola di ossigeno per uccidere uno di loro, non c'è mai tensione, suspense o ritmo. Non diventa mai accattivante o credibile, e quando Will e Nina corrono in una miniera per scappare - anche se sanno cheReaper i mostri vivono sottoterra - non c'è molto altro da fare se non ridere.

La parte peggiore dell'intero film è la star di Deadpool Morena Baccarin, che esagera al punto da diventare ridicola.

Mackie ovviamente non è Tom Cruise, ma ha qualcosa su cui è difficile mettere il dito. In Elevation, non interpreta un ruolo da grande maestro, ma allo stesso tempo, tiene insieme un paio di scene che non avrebbero mai funzionato senza di lui, mentre il resto dell'ensemble è deplorevole, genuinamente deplorevole. In questo senso, è possibile trovare alcune circostanze attenuanti qui, o piccoli barlumi di luce, ma nel complesso, Elevation è, come ho detto, solo un'altra brutta copia A Quiet Place.