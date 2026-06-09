Elezioni in Perù sono testa a testa mentre le schede elettorali estere favoriscono Fujimori

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La corsa presidenziale in corso in Perù è ora incredibilmente stretta, poiché il divario tra i due candidati si è appena ridotto a meno dello 0,1%. Il sinistrorsista Roberto Sanchez rimane leggermente avanti rispetto alla conservatrice Keiko Fujimori, ma secondo Reuters le schede all'estero hanno tolto quest'ultima.

Come altri leader conservatori, i mercati hanno reagito positivamente a un possibile ritorno di Fujimori. Queste includono azioni peruviane quotate negli Stati Uniti, azioni proprie peruviane e la valuta locale sol. Hanno reagito inversamente con una svendita quando Sanchez ha proposto di rimodellare l'economia del paese focalizzata sull'estrazione mineraria.

Il vincitore finale non sarà annunciato ufficialmente fino al prossimo mese (luglio), secondo le autorità elettorali. Sanchez ha guadagnato forza nel voto rurale, mentre le schede elettorali all'estero e revisionate appaiono più favorevoli alla figlia di Alberto Fujimori, che era già stata la First Lady del Perù in sostituzione della madre e che si candida per la quarta volta.