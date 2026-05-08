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I seggi sono chiusi in tutto il Regno Unito e, al momento della stesura, i vari consigli distrettuali stanno facendo il conto dei loro risultati per determinare quale partito abbia vinto ciascuna delle rispettive aree e quali politici locali rappresenteranno un'area come consiglieri. Dopo anni di supervisione insoddisfacente da parte dei partiti Laburista e Conservatore, sembra che quest'anno sarà la prima dopo molto tempo in cui un partito rivale vincerà, dato che finora i risultati mostrano che Laburisti e Conservatori stanno perdendo consiglieri a un ritmo estremamente rapido, mentre il partito che sembra conquistare questi seggi vuoti è in realtà il Riformista.

Il partito controverso sembra essere il grande vincitore di queste elezioni locali, con le attuali informazioni di BBC News che affermano che finora (e la maggior parte dei dati deve ancora arrivare), Reform ha conquistato due consigli e aggiunto 386 consiglieri, un aumento rispetto a zero in entrambi i casi rispetto alle elezioni precedenti.

Come riferimento, il Labour ha perso otto consigli e ora è sceso a soli 10 in totale, con ulteriori 258 consiglieri dissmorzati, scendendo a 253 in totale, mentre i Conservatori scendono di un consiglio a sei in totale e hanno perso 159 consiglieri a 252 in totale.

Gli altri vincitori sembrano essere i Liberal Democratici e il Partito Verde, entrambi con 32 e 27 consiglieri aggiunti rispettivamente ai loro conteggi, il che, pur essendo un miglioramento, è ancora molto indietro rispetto al recente successo della Riforma.

Solo il tempo dirà cosa porteranno i risultati completi.