Elgato Facecam MK.2 e Stream Deck +

Se sei nel gioco dei contenuti, che si tratti di Twitch, YouTube, podcasting o semplicemente chiamate Zoom che devono sembrare una produzione Netflix, probabilmente hai già incrociato il marchio Elgato. Sono un po' il punto di riferimento per gli streamer che desiderano attrezzature di livello professionale senza ipotecare le loro configurazioni. Due delle loro ultime offerte, la Facecam MK.2 e la Stream Deck +, sono più che semplici aggiornamenti scintillanti. Sono strumenti legittimi che possono migliorare il tuo gioco di creazione di contenuti in modi molto diversi ma ugualmente importanti. Analizziamo quindi il concetto e vediamo come questi gadget si inseriscono nei diversi flussi di lavoro e, cosa più importante, valgono i tuoi soldi?

Elgato Facecam MK.2

Sì, il bagliore è reale. Questa è la prossima iterazione della Facecam originale di Elgato, che aveva già una solida reputazione per le immagini nitide e la semplicità plug-and-play. Questa volta, però, hanno aggiunto alcune cose che i creatori hanno implorato: supporto HDR, frame rate variabili e sì, un obiettivo grandangolare che non faccia sembrare il tuo viso come se fosse stato allungato in Photoshop.

Alcune delle specifiche:





Video HDR 1080p60 (finalmente!)



Sensore Sony STARVIS da 1/2,5" (questa cosa AMA la scarsa illuminazione)



Obiettivo equivalente a un full frame da 24 mm (grandangolare, ma non fish-eye)



Campo visivo di 82°



Connessione USB-C



Memoria flash integrata per memorizzare le impostazioni



Quindi cosa significa tutto questo nel mondo reale? In poche parole, la tua fotocamera non ti spegnerà il viso ogni volta che viene visualizzato uno schermo bianco in streaming e sembrerai a metà strada anche se stai filmando alle 2 del mattino con una sola lampada da tavolo. L'HDR aiuta a gestire il forte contrasto, mentre il sensore Sony STARVIS fa un lavoro eccezionale nel gestire le situazioni di scarsa illuminazione senza trasformarti in un pasticcio sgranato.

Caso d'uso #1: Lo streamer di Twitch

Supponiamo che tu stia macinando Apex Legends a tarda notte. La tua stanza è buia, illuminata solo dal tuo monitor e forse da alcune strisce RGB. Normalmente, sembreresti un blob oscuro, ma con la Facecam MK.2? Sembrerai nitido, colorato e non come un troll delle caverne.

Caso d'uso #2: Il revisore di YouTube

Se stai realizzando unboxing di prodotti o video di reazione, vorrai che l'obiettivo grandangolare mostri più stile di sfondo: mensole a LED, poster, qualsiasi cosa renda la tua configurazione "tu". Inoltre, puoi modificare tutto nel software Camera Hub di Elgato, quindi se desideri quella profondità cinematografica o un tono più freddo, sei coperto.

Caso d'uso #3: Dio dello Zoom aziendale

Se lo stai utilizzando per le chiamate di lavoro? Benedici i tuoi colleghi. Si chiederanno se hai assunto un team di produzione. Suggerimento: abbassa la nitidezza e il contrasto per le riunioni, a meno che tu non voglia essere quel ragazzo.

Ora parliamo di Stream Deck + - lo strumento forse più sottovalutato di Elgato. E no, questo non è solo un altro macro pad. Sì, ha pulsanti (otto per l'esattezza), ma introduce anche quattro quadranti rotanti con funzione tattile di pressione e una striscia touchscreen. Questa cosa è il sogno di un maniaco del controllo, e lo intendo nel migliore dei modi.

Alcune delle principali differenze con la versione plus rispetto ai mazzi precedenti:





8 tasti LCD personalizzabili (come l'OG Stream Deck)



4 manopole rotanti con pulsanti



Touchscreen dinamico con supporto per lo scorrimento



Feedback tattile sui quadranti



Interfaccia USB-C



Pieno supporto nell'ecosistema Elgato e non solo (si pensi a OBS, Photoshop, DaVinci Resolve)



Fondamentalmente, è un mazzo Stream con gittata. Non si tratta più solo di disattivare il microfono o di attivare l'overlay dello streaming. Puoi controllare i livelli del volume, regolare la luminosità dell'illuminazione, scorrere le timeline nel tuo editor, tutto in un unico dispositivo.

Caso d'uso #1: Lo streamer multi-cam

Esegui OBS con due telecamere, un feed di gioco e un microfono? Usa i quadranti per controllare al volo il guadagno di ciascuna sorgente audio. Premi la manopola per disattivare l'audio, ruotare per regolare il volume, senza bisogno di uscire a metà flusso e armeggiare con i cursori.

Caso d'uso #2: L'editor video

Editing in Premiere Pro o DaVinci? Assegna la ghiera 1 per ingrandire la timeline, la ghiera 2 per scorrere i fotogrammi, la ghiera 3 per regolare l'opacità della clip e la ghiera 4 per controllare il guadagno audio. È come dare al mouse e alla tastiera un compagno che fa davvero il suo dovere.

Caso d'uso #3: Il produttore musicale

Sì, puoi usarlo con Ableton, FL Studio o Logic. Mappa le bande di equalizzazione sui quadranti. Regolate i filtri di sintesi, scorrete i loop o attivate i campioni. La fisicità dei quadranti fa un'enorme differenza per il lavoro musicale: è solo più intuitivo che trascinare i cursori con il mouse.

Ma come per tutte le cose dell'Elgato, la vera crema sta nell'ecosistema nel suo insieme e nel modo in cui gli strumenti interagiscono tra loro. Sia la Facecam MK.2 che la Stream Deck + brillano ancora di più quando rimani nell'ecosistema Elgato. Hai un microfono Key Light o Wave? Puoi gestire l'intera configurazione dallo Stream Deck +. Regola le luci mentre cambi scena e disattivi il microfono, il tutto senza premere Alt-Tab una volta. È un centro di controllo per l'intero palco digitale. E con la Facecam MK.2, quelle modifiche all'esposizione basata sulla ghiera, all'ISO e al bilanciamento del bianco? Puoi mapparli sullo Stream Deck +. Sì. Puoi letteralmente sintonizzare la tua fotocamera mentre sei in onda, senza fare clic sui menu del software. È l'equivalente per il creatore di contenuti di regolare gli specchietti durante la guida: fluido e intelligente.

Se hai appena iniziato, la Facecam MK.2 non è un po' eccessiva? La risposta chiara e semplice è no. È molto più avanti di qualsiasi webcam integrata e non dovrai affrettarti a eseguire l'aggiornamento in sei mesi ed è un investimento sicuro a prova di futuro. Lo Stream Deck + è più di nicchia. Se sei un utente esperto, questo è un must. È senza dubbio una delle superfici di controllo più soddisfacenti e flessibili per streamer, editor e persino nerd della produttività in generale. Ma se trasmetti in streaming solo una volta ogni tanto e hai solo bisogno di cambiare scena, potresti stare meglio con il normale Stream Deck a 15 tasti.

TLDR - Il miglior uso della combo? Gestire un canale YouTube o una configurazione di streaming con illuminazione dinamica, più microfoni e angoli di videocamera. Imposta i quadranti per ogni elemento, ottimizza le impostazioni della tua Facecam in tempo reale e controlla l'intero spettacolo come un mago digitale. Elgato si sta affidando molto agli strumenti per i creatori, e questo duo lo dimostra. Se sei seriamente intenzionato a far salire di livello i tuoi contenuti, questa è l'attrezzatura da battere.