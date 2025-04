Eli Roth attribuisce al COVID la ragione del fallimento Borderlands '

HQ

Abbiamo attraversato una fase in cui i film sui videogiochi erano abbastanza buoni, ma questo non è stato replicato affatto l'anno scorso quando Borderlands di Eli Roth ha fatto il suo debutto nei cinema. Il film è stato un immenso flop commerciale, e né i critici né i fan sembravano trovare molta, se non nessuna, gioia nel guardare il film, tanto che ad oggi il film ha un misero 10% di valutazione della critica su Rotten Tomatoes e un migliore, ma ancora non eccezionale, 49% di punteggio.

Questo fallimento deve essere attribuito a una pletora di ragioni e per il regista Roth uno di questi problemi è stata la pandemia globale, con il COVID descritto come uno dei motivi per cui il film non è stato realizzato.

Parlando al podcast The Town, Roth ha dichiarato: "Lavorerei di nuovo con Lionsgate, semplicemente non lavorerei in quelle circostanze e penso che nessuno di noi, nessuno di noi avesse previsto quanto sarebbero state complicate le cose con il COVID.

"Non solo in termini di ciò che stiamo girando, ma poi devi fare riprese o riprese e hai sei persone che sono tutte su set diversi e ognuno di quei set viene chiuso perché le città hanno aperto, e ora c'è un'epidemia di COVID ed è stato proprio come... non potevamo prepararci in una stanza insieme, non potevo stare con i miei stuntman, non potevo fare la pre-vis, tutti erano sparsi dappertutto.

"Non puoi preparare un film di quella portata su Zoom e penso che tutti abbiamo pensato di potercela fare e ci siamo fatti dare un po' il".

Sebbene il COVID sia una ragione solida e comprensibile per cui un film ne risentirebbe, va notato che Borderlands non è stato l'unico film colpito dalla pandemia, poiché anche film come Mission: Impossible - Dead Reckoning hanno sofferto dell'epidemia, eppure sono comunque riusciti a riunirsi molto bene...