Eli Roth e Snoop Dogg uniscono le forze per un folle film sulla casa stregata

Il regista horror Eli Roth e l'imponente rapper Snoop Dogg hanno collaborato per la prima volta nel 2012 con il video musicale di La La La. Solo poche settimane fa, l'improbabile duo ha pubblicato un falso trailer per qualcosa chiamato Don't Go in That House, Bitch! – e ora, secondo Variety, lo stanno ufficialmente trasformando in un lungometraggio completo con lo stesso titolo oltraggioso.

In una dichiarazione entusiasta, Roth ha spiegato:

"Ci sono alcune idee che sono così ridicole che non ti lasciano dormire. Ho sempre voluto fare il film definitivo sulla casa stregata, ma qualcosa di diverso da tutti quelli che abbiamo visto, qualcosa di folle e sopra le righe. Quando ho condiviso l'idea con Snoop, lui l'ha presa immediatamente ed è stato un gioco da ragazzi fare questo film insieme. Snoop ama i film horror e voglio che questa sia la collaborazione definitiva, tirando fuori il massimo da entrambi. Ma non dite che non vi avevamo avvertito".

Il piano è quello di presentare il film al 50° Toronto International Film Festival per attirare distributori internazionali. Roth, nel frattempo, è anche impegnato con il suo prossimo Ice Cream Man, che dovrebbe uscire nel 2026.

Allora, cosa ne pensi: potrebbe essere una delle collaborazioni horror-rap più oltraggiose nella storia del cinema?