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Ice Cream Man

Eli Roth ti farà temere il Ice Cream Man nel suo prossimo film horror

Il film vede cosa succede quando The Ice Cream Man offre dolcezze contorte che portano a risultati raccapriccianti.

Tutti noi abbiamo provato la gioia che il tintinnio del furgone dei gelati portava quando arrivava nel tuo quartiere durante le giovanili giornate estive. È un'occasione unanimemente felice, ma se non fosse stata...

Il regista Eli Roth cerca di ribaltare la sceneggiatura di questo ricordo nostalgico, offrendo invece una storia horror contorta e raccapricciante. Tutto questo si tratta del film considerato The Ice Cream Man e in sostanza è un progetto che ruota attorno a un gelatista che distribuisce dolci contorti che trasformano i bambini in assassini violenti e senza cervello.

La sinossi ufficiale aggiunge: "Una città estiva idilliaca scivola nella follia quando un gelaio serve ai bambini dolci con risultati orribili."

La data di anteprima di Ice Cream Man è fissata per il 7 agosto e puoi vedere un assaggio preliminare del film qui sotto sotto forma di teaser trailer. Aspettatevi un'analisi più completa del film più vicino alla prima.

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