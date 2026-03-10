Elijah Wood non vuole che nessun altro interpreti Frodo mentre lui è "vivo e capace"

HQ

Sembra che la band si stia riunendo per un'ultima avventura tra le dolci colline e le imponenti montagne della Terra di Mezzo. Elijah Wood sembra particolarmente interessato a un ritorno, e ora che dice che Sir Ian McKellen ha svelato "il gatto dalla borsa", riguardo al suo potenziale coinvolgimento, parla un po' più apertamente di Lord of the Rings: The Hunt for Gollum.

Chiacchierando con The Times, Wood sorrise quando gli fu chiesto se sarebbe tornato come il famoso hobbit in tutto il mondo. "Non è stato annunciato ufficialmente, ma a una convention lo scorso agosto, Ian ha un po' svelato il segreto," ha detto. "Quindi c'è una buona probabilità. Non posso dire nulla ufficialmente finché non sarà annunciato, ma devo dire che sono entusiasta all'idea di un altro film. È sempre un po' snervante quando si parla di nuovi film per un mondo come la Terra di Mezzo. Tutti diventano un po' protettivi e sperano che mantenga il suo livello di integrità, ma questa storia è divertente, avvincente. C'è una sensazione genuina di riunire la band."

Con McKellen e Orlando Bloom che hanno detto di non volere che nessun altro interpreti i loro personaggi del Signore degli Anelli, Wood ha concordato con il sentimento. "Di certo non vorrei che nessun altro interpretasse Frodo finché sono vivo e capace. E riesco anche a riconoscere quanto sarà divertente — quando sei al cinema e vedi il cappello girarsi ed è Gandalf. Perché sono anche un fan e sono curioso di vedere come tutto si unirà."

Lord of the Rings: The Hunt for Gollum dovrebbe uscire entro la fine del 2027.