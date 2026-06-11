Elijah Wood rivela che c'è già un piano per Among Us Stagione 2

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Elijah Wood e Yvette Nicole Brown, protagonisti della serie animata Paramount+ Among Us, sarebbero entrambi disponibili a tornare se invitati. Se rimane vivo, ovviamente. Among Us è uno show in cui muoiono persone. In effetti, probabilmente ci si aspetterebbe che la maggior parte del cast stellato finisse morta in elettricità entro la fine della prima stagione.

Tuttavia, come ci ha spiegato Wood in un'intervista prima della prima stagione, il creatore della serie Owen Dennis ha un piano per una stagione sequel. "[Owen] è uno scrittore e creatore brillante. E ha una vista fantastica. E sicuramente ha un'idea su come portarla avanti," disse Wood. Quando Brown disse di non essere a conoscenza dell'idea che Dennis avesse, Wood continuò:

"La sua idea, non credo che questo rovini nulla, è solo di resettare tutto. E ricominciare da capo. Solo uno scenario diverso."

Potrebbe richiedere un nuovo cast. Oppure, se tutti quelli con cui abbiamo parlato dovessero esaudire il loro desiderio e tornare, potremmo vedere lo stesso cast che gioca con ruoli diversi. Gli ex compagni di equipaggio ora potevano essere impostori, e viceversa. È un concetto preso direttamente dal nucleo del gioco, e ci piacerebbe vederlo prendere vita, soprattutto dopo aver sentito che anche il cast vuole tornare.

Dai un'occhiata alla nostra intervista completa con Elijah Wood e Yvette Nicole Brown qui sotto: