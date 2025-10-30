Elijah Woods si intrufola a un matrimonio a tema Signore degli Anelli nella Contea

Anche ben più di due decenni dopo, non possiamo tenere Elijah Wood lontano dagli anelli. La star de Il Signore degli Anelli ha recentemente deciso di fare un'apparizione inaspettata al matrimonio di due fan di Tolkien che si sarebbero sposati sul set di The Shire.

La Nuova Zelanda ha lasciato la Contea da quando si sono concluse le riprese dei film Il Signore degli Anelli e Lo Hobbit. Per lo più, è visitato da turisti e fan che vogliono vedere che gli Hobbit in realtà vivono abbastanza bene nei buchi nel terreno.

In una clip pubblicata da Culture Crave che ha fatto il giro, vediamo Wood avvicinarsi di soppiatto al matrimonio e correre a salutare la sposa e lo sposo. Dopo una rapida foto, si toglie di mezzo per far procedere la cerimonia.

