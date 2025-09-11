Elio della Pixar arriverà su Disney+ già la prossima settimana

HQ

Durante l'estate, la Disney ha avuto cinque importanti film cinematografici, a partire da Thunderbolts* all'inizio di maggio e terminando con Freakier Friday all'inizio di agosto. Finora, due di questi film hanno già debuttato su Disney+, poiché sia Thunderbolts* che Lilo & Stitch hanno aderito al servizio, e ora sappiamo quando arriverà anche il prossimo.

Il 17 settembre, i fan potranno affollare Disney+ per guardare Elio, l'avventura animata cosmica di Pixar che ruota attorno a un giovane ragazzo che prende il volo verso le stelle e incontra una serie di alleati alieni.

Il film ha avuto un misero sforzo nei cinema, attirando alla fine poco più di $ 150 milioni di vendite di biglietti, il che significa che dovrebbero esserci molte persone interessate a vedere questo film per la prima volta quando sarà presentato in anteprima la prossima settimana.

Con la data impostata di Elio, l'attenzione si sposta ora su The Fantastic Four: First Steps e Freakier Friday, entrambi i quali probabilmente debutteranno sullo streamer entro il prossimo mese o due. Se non l'hai già fatto, assicurati di dare un'occhiata ai nostri pensieri su Elio qui.