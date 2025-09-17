Elio è ora disponibile su Disney+

HQ

La Pixar ha innegabilmente avuto un paio d'anni difficili, ben lontani dai giorni in cui lo studio sembrava incapace di fare passi falsi. C'erano grandi speranze che la loro ultima creazione, Elio, potesse cambiare la tendenza, ma non è stato così. Presentato in anteprima nelle sale quest'estate, il film ha avuto numeri storicamente deboli e non è mai riuscito a prendere piede nelle settimane successive, incassando alla fine un modesto $ 153 milioni in tutto il mondo, lontano dalle vette di Coco o Inside Out.

Per coloro che l'hanno saltato sul grande schermo, c'è finalmente un modo semplice per recuperare. Elio fa il suo debutto in streaming su Disney+ oggi, offrendo un classico mix Pixar di cuore, umorismo e spettacolo interstellare. La storia segue un dodicenne sognatore ad occhi aperti che viene accidentalmente trascinato via in un'avventura cosmica. Il cast vocale comprende Zoe Saldaña, Jameela Jamil, Brad Garrett, Brandon Moon, Shirley Henderson e Yonas Kibreab.

Darai una possibilità a Elio ora che è su Disney+, o l'hai già visto al cinema e, in tal caso, cosa ne pensi?