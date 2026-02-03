Eliud Kipchoge tornerà sul palcoscenico olimpico... ma non come corridore

HQ

La leggenda keniota della maratona Eliud Kipchoge tornerà sul palcoscenico olimpico come uno degli otto portabandiera per la cerimonia di apertura dei Milano Cortina 2026 Winter Games il 6 febbraio. Il quarantunenne è stato selezionato dal Comitato Olimpico Internazionale e dalla Fondazione Milano Cortina 2026 per la sua incarnazione di "pace, unità e solidarietà che ispirano il Movimento Olimpico" (tramite World Athletics).

Kipchoge, cinque volte olimpionico, ha vinto l'oro olimpico nella maratona a Rio 2016 e a Sapporo 2021, avendo anche conquistato il bronzo nei 5000m ad Atene 2004 e l'argento a Pechino 2008. Ha continuato a gareggiare ai massimi livelli, partecipando anche ai Giochi Olimpici di Parigi 2024.

Oltre alle Olimpiadi, Kipchoge ha battuto due volte il record mondiale della maratona, correndo 2:01:39 a Berlino nel 2018 e migliorandolo a 2:01:09 quattro anni dopo, e il suo dominio su strada lo ha reso uno dei più grandi maratoneti di tutti i tempi.

Fuori dalla pista, Kipchoge è Ambasciatore di Buona Volontà UNESCO per Sport, Integrità e Valori, e fa da mentore alla squadra U20 World Athletics Athlete Refugee Team, sottolineando il suo impegno nell'ispirare i giovani atleti di tutto il mondo...

