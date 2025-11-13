Elizabeth Olsen dice che non tornerà nei panni di Scarlet Witch nel Avengers: Doomsday

HQ

Mentre l'elenco del cast di Avengers: Doomsday è assolutamente impilato e pieno di un bel po' di mutanti, sembra che Scarlet Witch non farà il suo grande ritorno nel prossimo film di squadra. La stessa Elizabeth Olsen ha respinto l'idea di un ritorno, dicendo di non essere sicura di quando o come Wanda Maximoff tornerà nel MCU.

"Sono stato davvero orgoglioso di quello che siamo stati in grado di realizzare. Davvero orgogliosa", ha detto Olsen a ThePlaylist quando le è stato chiesto se sarebbe tornata per Doomsday. "Ma non ho una risposta per questo. Onestamente, aspetto. Voglio vederla tornare in questo ruolo perché penso che quello che hanno fatto con lei sia davvero fantastico, e adoro il viaggio che ha intrapreso. Penso che sia sempre divertente tornare a farlo, e non ho idea di come o quando, di sicuro".

Abbiamo visto l'ultima volta Scarlet Witch in Doctor Strange e il Multiverso della Follia, dove sembrava che fosse stata eliminata per sempre dopo essere diventata malvagia all'ultimo minuto. Anche se sappiamo che l'MCU è pieno di sorprese, potrebbe essere il caso che la Olsen stia davvero passando in secondo piano per Avengers: Doomsday e potrebbe essere chiamata in un'altra data per il suo ritorno anticipato. Lo sapremo con certezza solo il prossimo dicembre.