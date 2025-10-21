Elizabeth Olsen si rifiuta di fare film per lo streaming

HQ

In una recente intervista l'attrice Elizabeth Olsen, forse nota soprattutto in questi giorni per il suo ruolo di Wanda Maximoff nel MCU, ha espresso le sue forti opinioni sui film realizzati per lo streaming. Qualcosa a cui lei è fortemente contraria. Parlando con InStyle, Olsen ha rivelato che i film che saltano le sale semplicemente non attirano l'ascolto e che teme che l'era del covid ci abbia cambiato per sempre, e non in modo positivo.

"Se un film è realizzato in modo indipendente e viene venduto solo a uno streamer, allora va bene. Ma non voglio fare qualcosa in cui questo è il fine di tutto. Penso che sia importante che le persone si riuniscano come comunità, che vedano altri esseri umani, che stiano insieme in uno spazio. Ecco perché mi piace lo sport. Penso che sia davvero potente per le persone riunirsi per qualcosa di cui sono entusiaste".

La sua posizione è chiara. Le persone dovrebbero riunirsi più spesso e guardare film, non da sole al buio davanti a una TV, ma in un cinema locale. Un'esperienza condivisa, nel modo in cui i film devono essere goduti secondo lei.

Sei d'accordo con il punto di vista di Olsen?